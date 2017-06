WTA Eastbourne: Monica Niculescu, in turul doi dupa ce a invins-o pe Mirjana Lucic-Baroni

Partida a durat doua ore si 17 minute.In runda urmatoare, Niculescu o va intalni pe cehoaica Petra Kvitova (16 WTA), cap de serie numarul 13.Niculescu si Kvitova s-au mai intalnit de patru ori, scorul find egal, 2-2. Kvitova a castigat in primul tur al turneului de la Eastbourne din 2013, scor 6-4, 6-1, si in turul doi la Stuttgart in 2016, scor 2-6, 7-6 (5), 6-2. Niculescu s-a impus la Fed Cup in 2016, scor 6-3, 6-4, si in finala turneului de la Luxembourg in 2016, scor 6-4, 6-0, potrivit News.ro.Pentru calificarea in turul doi la Eastbourne, Niculescu va fi rasplatita cu 30 de puncte WTA si un cec in valoare de 5.155 de dolari.Elise Mertens - Timea Babos 6-1 6-1Heather Watson - Lesia Tsurenko 6-3 4-6 6-4Alison Riske - Alize Cornet 6-4 7-5Carla Suarez Navarro - Ekaterina Makarova 6-3 6-1Monica Niculescu - Mirjana Lucic-Baroni 6-4 5-7 7-5Yulia Putintseva - Lara Arruabarrena-Vecino 4-6 7-6(2) 1-2 (abandon Lara Arruabarrena).