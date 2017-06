WTA Birmingham: Petra Kvitova castiga turneul, primul succes dupa ce a fost ranita la mana

Kvitova a invins-o, in finala, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-2, dupa o ora si 47 de minute, pe Ashleigh Barty (Australia), pozitia 77 in ierarhia mondiala.Pentru succesul de la Birmingham, Petra Kvitova va primi 470 de puncte WTA si un cec in valoare de 153.515 dolari, in timp ce Barty va incasa 81.745 de dolari si 305 puncte WTA.Kvitova se afla la al doilea turneu la care participa in acest an, dupa ce a fost atacata, la 20 decembrie 2016, in propria locuinta de un hot, care a ranit-o la mana cu un cutit. Atacul a avut loc in apartamentul jucatoarei din apropierea centrului orasului Prostejov. Atacatorul a ranit-o pe Kvitova la mana stanga, mana cu care ea tine racheta de tenis.Jucatoarea ceha in varsta de 27 de ani se afla la al 20-lea turneu castigat in cariera.