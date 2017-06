WTA Birmingham: Garbine Muguruza si Ashleigh Barty se vor duela in semifinale

Ashleigh Barty conducea cu 5-2 in primul set contra Camilei Giorgi (locul 102 WTA), moment in care italianca a abandonat.La randul ei, Muguruza a beneficiat de retragerea adversarei din sferturi. Coco Vandeweghe (SUA, locul 30 WTA) a renuntat la scorul de 1-1 la seturi (4-6, 6-4).Muguruza si Barty nu s-au mai intalnit pana in prezent in circuitul WTA.Lucie Safarova - 7-Petra Kvitova/de la ora 13.306-Garbine Muguruza - Ashleigh Barty/ de la ora 15:00.In Romania, turneul de la Birmingham poate fi urmarit pe Digi Sport.