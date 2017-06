WTA Eastbourne: Sorana Cirstea, in turul al doilea al calificarilor

Romanca s-a impus in 46 de minute si va evolua in mansa urmatoare cu Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 115 WTA, sau cu Kirsten Flipkens din Belgia, locul 88 WTA si cap de serie numarul 12.Pentru a ajunge pe tabloul principal, pe care sunt direct calificate Simona Halep, locul 2 WTA si Monica Niculescu, locul 50 WTA, Cirstea trebuie sa mai castige o partida.Pana in prezent, Sorana Cirstea si-a asigurat 1.876 de dolari si 13 puncte WTA.