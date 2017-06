Elina Svitolina s-a accidentat si ar putea sa rateze turneul de la Wimbledon

Svitolina, in varsta de 22 ani, castigatoare a Openului Italiei de la Roma in luna mai, s-a oprit luna aceasta in sferturile de finala la Roland Garros, unde a fost invinsa in trei seturi de Simona Halep (3-6, 7-6, 6-0).Ucraineanca nu a reusit sa se impuna pana acum intr-un turneu pe iarba, iar la Wimledon nu a trecut niciodata de turul secund. Ea a afirmat ca o eventuala neparticipare la turneul de Grand Slam de la All England Club i-ar permite sa se pregateasca mai bine pentru sezonul pe hard, din ultima parte a anului."Asteptam cu nerabdare editia din acest an de la Wimbledon, insa astazi terenul a fost alunecos, iar piciorul meu a avut suferit foarte mult. Voi face tot ceea ce pot, dar pentru moment este foarte incomod si exista semne de intrebare in aceasta privinta. Insa sezonul este inca lung si mai sunt alte mari turnee de disputat, unde ma voi simti mai confortabil si mai increzatoare pe suprafata dura", a spus Svitolina.Elina Svitolina a fost invinsa, joi, de Camila Giorgi (Italia, locul 102 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-2, in optimile de finala ale turneului de la Birmingham.De-a lungul timpului, Elina Svitolina a cucerit opt titluri si a disputat alte doua finale. Jucatoarea din Ucraina a castigat in acest an patru turnee: Istanbul, Taipei City, Dubai si Roma (a invins-o pe Simona Halep , scor 4-6, 7-5, 6-1).