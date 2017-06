Simona Halep si Vasek Pospisil au jucat tenis la inaltime in zona Eastbourne Downs, inaintea Aegon International

Simona Halep, locul 2 WTA, si canadianul Vasek Pospisil, numarul 76 ATP, au jucat tenis la inaltime, in zona Eastbourne Downs, pentru a sprijini actiunile caritabile organizate cu prilejul turneului de la Eastbourne, informeaza news.ro care citeaza eastbourneherald.co.uk.

Halep si Pospisil si-au aratat astfel sustinerea inainte de Ziua Filantropiei la Aegon International, care va fi sambata, 24 iunie.

"Halep, finalista la French Open, si Pospisil, care a ajuns in sferturile de finala la Wimbledon in 2015, au gasit un loc frumos pe Eastbourne Downs pentru a juca tenis prieteneste, inainte ca actiunea serioasa sa inceapa, vineri, 23 iunie", noteaza Eastbourne Herald.

La turneul de la Eastbourne, cinci lire sterline din valoarea fiecarui bilet vandut pentru ziua de sambata va reveni asociatiei caritabile Friends of Sussex Hospices (FSH). Jucatori si jucatoare vor fi prezenti la un stand al FSH, unde se vor intalni cu fanii, le vor acorda autografe si vor discuta si cu cei care sunt dispusi sa faca donatii. In plus, fanii vor avea posibilitatea sa se inscrie pentru "Walk the Hospice Trail", proiect care prevede ca echipe sponsorizate sa parcurga, la 23 septembrie, trasee care leaga adaposturile ajutate de Friends of Sussex Hospices.