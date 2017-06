Novak Djokovic va juca la Eastbourne - A acceptat un wild-card din partea organizatorilor

Va fi pentru prima data in ultimele sapte sezoane cand Nole va juca la un turneu pe iarba intre Roland Garros si Wimbledon, dupa cum informeaza Reuters."Aceasta va fi prima mea deplasare la Eastbourne. Am auzit lucruri minunate despre acest turneu. Astept cu nerabdare sa revin pe iarba, este ocazia perfecta inainte de Wimbledon" - Novak Djokovic.Dupa o jumatate de sezon nu tocmai reusita, sarbul a coborat pana pe locul 4 in ierarhia ATP, fiind devansat in acest moment de Andy Murray (1), Rafael Nadal (2) si Stanislas Wawrinka (3).Castigator in 2016 la Roland Garros, Novak a fost eliminat in acest an inca din sferturi la Grand Slam-ul parizian.La Eastbourne, Nole va fi cap de serie numarul unu. "Aegon International" se va disputa in perioada 26 iunie - 1 iulie 2017. Competitia va avea premii totale in valoare de €635,660. Turneul face parte din categoria "250".1 Andy Murray 9.390 puncte2 Rafael Nadal 7.2853 Stanislas Wawrinka 6.1754 Novak Djokovic 5.8055 Roger Federer 4.7656 Milos Raonic 4.1507 Marin Cilic 4.0258 Dominic Thiem 3.8959 Kei Nishikori 3.78510 Jo-Wilfried Tsonga 3.040.1 Rafael Nadal 6.915 puncte2 Roger Federer 4.0453 Dominic Thiem 3.1654 Stanislas Wawrinka 3.1405 Alexander Zverev 2.2306 Novak Djokovic 1.9757 Andy Murray 1.9308 David Goffin 1.8209 Pablo Carreno Busta 1.740.