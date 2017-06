OFICIAL Simona Halep va juca la Eastbourne inainte de Wimbledon

"Sunt foarte incantata sa joc la @AegonTennisEB pentru prima oara. Multe multumiri organizatorilor pentru wild card. Ne vedem curand, Eastbourne" -"Aegon Tennis Eastbourne" se va disputa in perioada 25 iunie - 1 iulie, pe iarba. Ultima castigatoare este Dominika Cibulkova. Competitia face parte din categoria "WTA Premier" si are premii totale in valoare de $753,900. Pe tabloul principal se va mai gasi o jucatoare din Romania: Monica Niculescu, in timp ce Sorana Cirstea va evolua in calificari.Pe langa Simona Halep, la turneul englez vor mai lua parte jucatoare de top precum Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Dominika Cibulkova, Caroline Wozniacki, Agnieszka Radwanska sau Garbine Muguruza.Cea mai buna performanta a Simonei Halep la Wimbledon a fost calificarea in semifinale, la editia din 2014 - a fost invinsa de Eugenie Bouchard.A 131-a editie a turneului de la Wimbledon va avea loc in perioada 3-16 iulie 2017.