Ion Tiriac cere audierea publica a lui Ilie Nastse de catre ITF si retrage acordarea trofeului la Madrid Open

Tiriac i-a scris si presedintelui Asociatiei Jucatoarelor Profesioniste de Tenis, Steve Simon, in care isi anunta decizia de a suspenda acordarea trofeului la turneul de categorie Premier Mandatory Madrid Open, ca ca urmare a comentariilor publice agresive din partea WTA cu ocazia prezentei lui Ilie Nastase la festivitatea de decernare a acesturi trofeu, la ultima editie, care a avut loc in luna mai.Federatia Internationala de Tenis l-a suspendat provizoriu pe Nastase dupa comportamentul pe care l-a avut la intalnirea de Fed Cup Romania - Marea Britanie, astfel ca el nu mai are acces la competitiile ITF."Comisia ITF a decis suspendarea provizorie a lui Ilie Nastase, conform regulamentelor ITF, pentru incalcarea regulilor la intalnirea de Fed Cup de la Constanta. Conform suspendarii provizorii, Nastase nu poate participa la Fed Cup in nicio calitate, cu efect imediat, si nu va avea acces si nu va primi acreditare la competitiile ITF, inclusiv la Fed Cup. Ancheta comisiei continua. Pe durata anchetei nu se vor mai face alte comentarii", se arata in comunicatul ITF, din 23 aprilie.ITF i-a ridicat, la 22 aprilie, acreditarea lui Ilie Nastase, dupa ce a avut un conflict cu arbitrii, cu Johanna Konta si cu capitanul-nejucator Anne Keothavong. El nu a mai fost capitanul echipei Romaniei la meciurile de duminica si a fost obligat sa paraseasca arena unde s-a desfasurat intalnirea cu Marea Britanie.Dupa aceasta decizie, presedintele ITF, David Haggerty, a afirmat ca doreste ca ancheta in cazul lui Ilie Nastase sa fie riguroasa si corecta, el subliniind ca va fi ascultat si punctul de vedere al romanului dupa incidentele de la intalnirea de Fed Cup de la Mamaia."Ancheta este in curs de desfasurare. In acest moment, unul din principiile noastre este ca vrem un proces riguros si care sa fie corect. Vom asculta si argumentele lui Nastase. Va fi o ancheta amanuntita realizata intr-un mod eficient", a declarat Haggerty, la 24 aprilie.Din cauza incidentelor de la Mamaia, Ilie Nastase nu a primit acreditare la turneele de Grand Slam de la Roland Garros si Wimbledon.Suspendat de ITF dupa meciul de FedCup cu Marea Britaniei si interzis al Wimbledon si la Roland Garros, Ilie Nastase a fost prezent, la 13 mai, pe podium, in Caja Magica, la festivitatea de premiere a finalistelor Madrid Open, Simona Halep si Kristina Mladenovic. Licenta de organizare a Madrid Open este detinuta de Ion Tiriac.A doua zi, presedintele WTA, Steve Simon, le-a felicitat pe finalistele turneului de la Madrid, Simona Halep si Kristina Mladenovic, pentru prestatia din ultimul act, insa a precizat ca prezenta lui Ilie Nastase la ceremonia de decernare a trofeului a umbrit ziua de sambata. El a mentionat ca a fost iresponsabil si inacceptabil din partea organizatorilor turneului sa ii confere fostului tenisman un rol oficial, in conditiile in care acesta este suspendat provizoriu de ITF."A fost o finala frumoasa si le felicit din suflet pe Simona si Kristina pentru prestatia lor extraordinara. Singurul lucru care a umbrit ziua a fost faptul ca domnul Nastase a fost invitat sa participe la ceremonia de decernare a trofeului. Nu avea ce cauta pe teren astazi. Este suspendat provizoriu de ITF pentru comportamentul sau jignitor si i-am revocat privilegiile de acreditare la evenimentele WTA pe perioada investigatiei. A fost iresponsabil si inacceptabil din partea Madrid Open sa ii confere un rol oficial. Turneul de la Madrid este de nivel Premier si la cele mai inalte standarde de profesionism si leadership, ceea ce nu s-a vazut astazi", se arata in comunicatul semnat de Steve Simon, din 14 mai.