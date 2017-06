BRD Bucharest Open: Monica Niculescu, Sorana Cirstea si Irina Begu au confirmat participarea la competitia bucuresteana

"Deocamdata, la turneul WTA BRD Bucharest Open si-au anuntat participarea Irina, Sorana si Monica. Am avut o discutie cu Simona cu mult timp inainte de inchiderea listelor si regulamentul unui astfel de turneu permite unei jucatoare clasate in primele 20 in lume sa primeasca un wild card. Asa ca am vorbit cu Simona si o sa-i rezervam un wild card", a declarat Cosac, la premierea castigatorilor turneului Inedit Open Tour de la Curtea de Arges.Presedintele FRT a explicat ca prezenta Simonei Halep la turneul de la Bucuresti depinde si de parcursul pe care il va avea la Wimbledon. "Este posibil sa vina si ea. Din cele 3 editii ale BRD Bucharest Open, Simona a castigat doua si sunt convins ca isi va face timp sa vina sa participe, pentru ca ii place sa joace in fata propriilor suporteri. Depinde insa si de parcursul ei la Wimbledon", a adaugat Cosac.Turneul BRD Bucharest Open, dotat cu premii in valoare de 226.750 de dolari, se va desfasura in perioada 17-23 iulie la Arenele BNR din Capitala.