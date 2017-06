Victoria Azarenka, inainte de revenirea in circuit: "Sunt mai competitiva acum, cred ca nu mi-am atins inca potentialul"

"Cred ca sunt mai competitiva, calitatea nu m-a parasit niciodata. Simt ca nu mi-am atins inca potentialul si cred ca pot fi mai buna", a declarat jucatoarea in varsta de 25 de ani, fosta numarul 1 mondial.Sportiva din Belarus isi programase revenirea in circuit in sectiunea de vara a sezonului american pe hard, care culmineaza cu US Open. Insa luna trecuta ea a anuntat ca doreste sa revina mai devreme, la turneele pe iarba."Am crezut ca am obosit de la atatea antrenamente. Aveam nevoie sa ma antrenez pentru ceva", a explicat ea "graba" de a se intoarce pe teren. Azarenka s-a pregatit din greu - "cu mult sange, transpiratie si lacrimi", a precizat glumind."Am lucrat mai mult decat in pauza dintre sezoane si am reusit sa implementam cateva dintre lucrurile pe care nu le poti schimba atunci cand joci. Asa ca am lucrat un pic la schimbarea tehnicii, biomecanicii, ca sa fiu sigura ca pot sa-mi prelungesc cariera. Am avut intotdeauna mentalitatea de a fi concentrata cu adevarat si de a pune tot ce am pe teren, iar aceste lucruri nu au disparut", a afirmat sportiva.Azarenka nu a mai jucat de la infrangerea suferita anul trecut in primul tur la Roland Garros. Ea este insotita sub soarele Balearelor de fiul ei Leo, nascut la 19 decembrie. Jucatoarea din Belarus nu are clasament in acest moment, fiind prezenta pe tabloul principal in urma primirii unei invitatii. Ea va juca impotriva japonezei Riza Osaki, in primul tur.Insa pentru Wimbledon Azarenka nu a avut nevoie de wild card, deoarece a facut uz de clasamentul ei protejat, locul 6 WTA, care ii permite sa intre pe tabloul principal la opt turnee in urmatorul an. Dubla castigatoare la Australian Open si de tot de atatea ori finalista la US Open, Azarenka are drept cea mai bun performanta la Wimbledon calificarea in semifinale, in 2011 si 2012.