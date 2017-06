WTA Nottingham: Johanna Konta, invinsa in finala de Donna Vekic

Partida a durat doua ore si 32 de minute.Cele doua jucatoare s-au mai intalnit in 2016, la turneul de la Cincinnati. Konta s-a impus atunci cu 6-2, 6-3.In varsta de 20 ani, Vekic si-a trecut in palmares al doilea sau titlu WTA (primul pe iarba), dupa cel cucerit la Kuala Lumpur (Malaezia) in 2014. De-a lungul timpului, jucatoarea din Croatia a mai disputat alte trei finale: 2015 - Tashkent; 2013 - Birmingham; 2012 - Tashkent. In ultimul act al editiei din 2012 a turneului de la Tashkent, Donna Vekic a fost invinsa de Irina-Camelia Begu (scor 6-4, 6-4).Johanna Konta a castigat in acest an doua trofee, la Sydney si Miami. Britanica s-a mai impus in 2016 la Stanford si a mai disputat o finala la Beijing.