Angelique Kerber, forfait pentru turneul WTA de la Birmingham

Kerber a suferit o accidentare la piciorul stang, in cursul turneului de la Madrid, care a fortat-o sa se retraga in turul al treilea, iar acum a anuntat ca durerile au reaparut."Au inceput mai intai usor, iar ieri (sambata) am resimtit durerile tot mai puternic. Este vorba de piciorul stang, acelasi la care am avut probleme si la Madrid", a declarat duminica germanca.Angelique Kerber este a doua jucatoare de top care si-a anuntat retragerea de la turneul care va avea loc la Birmingham in perioada 19-25 iunie, dupa romanca Simona Halep (locul 2 WTA).De la competitie nu vor lipsi Elina Svitolina (Ucraina), Dominika Cibulkova (Slovacia), Johanna Konta (Marea Britanie), Kristina Mladenovic (Franta) sau Garbine Muguruza (Spania).