Simona Halep, jucatoarea lunii mai in circuitul WTA

Halep s-a impus categoric in voturile exprimate de fani pe site-ul WTA, cu 87% din sufragii, fata de 9% cat a primit letona Jelena Ostapenko si 4% obtinute de ucraineanca Elina Svitolina.Simona Halep, care a pierdut sambata finala turneului de la Roland Garros, are cel mai bun bilant pe zgura in 2017, cu 19 victorii si 3 infrangeri, reusind sa castige titlul la Madrid, sa joace finala turneului de la Roma, sa atinga semifinale la Stuttgart si sa fie aproape de castigarea primului sau turneu de Mare Slem. Invinsa cu 4-6, 6-4, 6-3 de Jelena Ostapenko in finala de la Paris, Simona Halep a ratat sansa de a urca pe primul loc in clasamentul WTA, dar este lider in clasamentul WTA Race, pentru Turneul Campioanelor.Jelena Ostapenko a cucerit primul sau titlu la Paris, la doar 20 de ani, trecand pe rand de campioana olimpica Monica Puig, finalista din 2010, Samantha Stosur, fostul lider mondial Caroline Wozniacki si de semifinalista din 2015, Timea Bacsinszky. Ostapenko a urcat 35 de locuri in clasamentul WTA, fiind acum pe 12, iar in ierarhia WTA Race a urcat pe 4.Svitolina a venit la Roland Garros ca lider in clasamentul WTA Race, dupa ce castigase titlul la Roma. La Paris a reusit sa ajunga in a doua saptamana pentru al doilea an la rand.Cele trei nominalizate pot fi votate pe site-ul WTA pana joi, iar vineri va fi anuntata castigatoarea.Laureatele de pana acum in 2017 au fost Serena Williams (ianuarie), Elina Svitolina (februarie), Elena Vesnina (martie) si Laura Siegemund (aprilie).