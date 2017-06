Maria Sharapova a primit o invitatie la Stanford - La acelasi turneu va reveni si Victoria Azarenka

"Sunt fericita sa ma intorc la Stanford si le multumesc organizatorilor pentru invitatie" - Maria Sharapova.Aflata pe locul 175 WTA, Masha a renuntat la turneele din sezonul de iarba, dupa ce a suferit o accidentare in timpul intrecerii de la Roma.De-a lungul timpului, Sharapova a jucat de patru ori la Stanford, bifand si o finala in 2010.La competitia californiana va reveni in circuit Victoria Azarenka. Sportiva din Belarus isi face reaparitia la o distanta de sapte luni dupa ce a nascut.Turneul de la Stanford se va disputa in perioada 31 iulie - 6 august 2017.