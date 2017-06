Roger Federer, invins de Tommy Haas, la Stuttgart

Tenismanul elvetian Roger Federer, principalul favorit al turneului ATP de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 630.785 euro, a fost invins miercuri, in primul meci disputat de la revenirea in competitie dupa o pauza de doua luni si jumatate, de veteranul german Tommy Haas (39 ani), nr. 302 mondial si beneficiarul unui wild-card, care s-a impus in turul 2 in trei seturi, 2-6, 7-6 (10/8), 6-4, intr-o ora si 55 de minute.In sferturile de finala, Tommy Haas va juca impotriva compatriotului sau Mischa Zverev, cap de serie nr. 6 si nr. 31 mondial, potrivit Agerpres