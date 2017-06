Rafael Nadal, interviu amplu dupa castigarea Roland Garros-ului: "Nu ma vad intrecandu-l pe Roger Federer, nici macar nu ma gandesc la asta. Sunt un om normal, locuiesc in aceeasi casa"

"Nu am dormit prea mult. Am avut petrecere dupa incheierea Roland Garros-ului, m-am pus in pat la ora patru, iar la sapte m-am trezit si nu am mai putut sa dorm" -"Sunt o persoana normala (Gustavo Kuerten a zis despre el ca este ). Am realizat ceva maret la Paris, dar sunt ani de munca in spate. Cu toate acestea, nu sunt decat ieri sau decat alaltaieri. Sunt aceeasi persoana pe care o stiti de atatia ani" -"Viata mea nu s-a schimbat dupa titlurile cucerite. Locuiesc in aceeasi casa, totul este absolut normal. Imi place sa revin acasa, dupa ce calatoresc atata timp prin toata lumea. Ma consider un om norocos de fiecare data cand revin acasa, locul unde gasesc linistea mentala de care am atata nevoie" -"Nu ma vad depasindu-l pe Roger Federer la numarul de Grand Slam-uri, iar asta in primul rand pentru ca nu ma gandesc la asa ceva. Ganditi-va unde eram acum sase luni si unde sunt acum. In viata, nu poti sa stii ce se va intampla. Sunt genul de persoana care nu este euforica atunci cand castiga, la fel cum nu sunt nici pesimist atunci cand pierd" -"Am langa mine o echipa stabila, care ma ajuta sa fiu acolo unde ar trebui din multe puncte de vedere. Acum ma gandesc la o singura chestie: sa fiu capabil sa evoluez la Wimbledon, atat. Nu imi ocup mintea cu lucruri complicate cum ar fi sa il intrec pe Roger Federer.Ma incarc cu energii pozitive cand ma uit in urma si vad ca munca m-a ajutat sa revin de fiecare data cand am traversat perioade dificile" - Rafael Nadal."Dorinta mea cea mare nu este sa il depasesc pe Roger, ci sa fiu capabil sa raman la un nivel inalt, sa gasesc puterea necesara pentru a ramane motivat in fiecare moment, iar motivatia cea mai importanta pentru mine este sa fiu fericit" -"S-a tot vorbit de forma mea de la acest ultim Roland Garros. Nu poti compara momente. Am fost la un nivel inalt si in 2013, am avut momente bune si in 2010. In mod evident, atunci am avut lucruri pe care le-am facut mai bine si lucruri pe care le-am facut mai putin bine fata de ultimul turneu disputat. Am imbunatatit multe lucruri in ultima perioada, dar asta nu inseamna ca in trecut nu am avut multe chestii pozitive.Daca te uiti la niste inregistrari cu Djokovic si Federer de acum sase ani, vei constata ca nici ei nu mai joaca la fel. Sunt schimbari la toti" -"Nu mai castigasem un Grand Slam de ceva timp (n.r. ultimul fusese castigat in 2014, tot la Paris), iar lumea ma vede ca pe un obsedat de victorie. Nu este deloc asa. Am tot avut perioade in care am fost nevoit sa nu joc: accidentari, operatia de apendicita, etc. Este foarte greu sa revii la un nivel inalt cand ai atatea intreruperi, este normal sa fii un pic destabilizat. Un lucru pot sa va spun: am gasit mereu motivatia sa revin..." -"Niciodata nu am fost speriat de gandul ca nu am castigat ceva anume. Stiu ca daca muncesti, intr-o zi lucrurile se vor aseza asa cum iti doresti. Primesc cu mare drag complimentele, la fel cum nu sunt deranjat de critici. Incerc sa am acelasi respect pentru toata lumea, indiferent in ce tabara se afla. In cativa ani, voi deveni doar un cetatean mai mult sau mai putin bun, mereu am incercat sa raman cu picioarele pe pamant" -"Am vazut multe locuri frumoase, dar tot acasa ma simt cel mai bine. Imi place sa am parte de linistea pe care o gasesc doar in Mallorca (orasul natala). Ce imi lipseste mereu atunci cand sunt in circuit? Doua zile libere la mare..." -"Ceea ce ma face sa fiu fericit? Sa pot sa fac in continuare ceea ce imi place. Tenisul este un sport care iti provoaca multe dureri, doar corpul stie cat a suferit de-a lungul timpului" -"Toata lumea isi doreste sa aiba un program precum Roger. Am avut o serie de turnee la care am spus ca voi participa, dar nu am fost in stare. Exista insa un mare risc sa faci ceea ce face Federer. Nu poti sa stii dupa trei luni de zile daca poti sa mai ajungi la ritmul acela pe care ti-l da doar competitia" -"Nu stiu cine a fost cel mai important sportiv pentru Spania de-a lungul timpului. Nu vreau si nu pot sa raspund la asa ceva. Sunt multi sportivi care au facut atat pentru tara noastra, inainte sau in acest moment. Ii avem pe Severiano, Indurain, Pau Gasol, Fernando Alonso..." -Nadal a avut, pana acum, un 2017 cu multe realizari din punct de vedere sportiv. A castigat turneele de la Monte Carlo, Barcelona, Madrid si Roland Garros. Si-a completat palmaresul, ajungand la 73 de trofee cucerite.A mai adaugat un titlu de Grand Slam dupa victoria de la Roland Garros, ajungand la cota 15.1. Roger Federer 182. Rafael Nadal 153. Pete Sampras 144. Roy Emerson, Novak Djokovic 125. Rod Laver, Bjorn Borg 11.