Rafael Nadal, forfait pentru turneul de la Queen's (se disputa pe iarba)

"Sunt trist sa iau aceasta decizie deoarece ador Queen's, am castigat aici in 2008 si, de fiecare data cand am ajuns in finala la Wimbledon, a fost dupa ce am disputat turneul de la Queen's'', a explicat numarul 2 mondial intr-un comunicat publicat pe site-ul competitiei londoneze."Speram sa pot lua cateva zile de pauza inainte de a fi pregatit, insa la 31 de ani, dupa un sezon lung pe zgura si toate emotiile traite la Roland Garros, si dupa ce m-am consultat cu echipa si medicul meu, am decis sa-mi odihnesc corpul pentru a putea fi pregatit in vederea turneului de la Wimbledon", a adaugat jucatorul iberic.Rafael Nadal a avut parte de un sezon plin pe zgura, cu succese la Barcelona, Madrid, Monte Carlo si, in final, la Roland Garros.Turneul de la Wimbledon, la care spaniolul a triumfat de doua ori in cariera sa (2008 si 2010), se va disputa anul acesta intre 3 si 16 iulie.