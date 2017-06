ATP: Tecau si Rojer, in sferturi la 's-Hertogenbosch

Cei doi au trecut in doua seturi, scor 6-3, 7-6(6) de dublul Jonathan Eysseric/Nicolas Mahut (Franta).Cap de serie numarul trei, Horia si Jean-Julien au castigat meciul intr-o ora si 20 de minute.Pentru parcursul de pana acum, Tecau si Rojer vor primi 5.200 de euro si cate 45 de puncte ATP in ierarhia de dublu.Pentru un loc in semifinale, cei doi se vor duela cu invingatorii disputei dintre Andre Sa (Brazilia)/Michael Venus (Noua Zeelanda) vs Purav Raja/Divij Sharan (India).Horia a castigat de patru ori trofeul de la 's-Hertogenbosch: 2010 si 2012 alaturi de Robert Lindstedt, 2013 alaturi de Max Mirnii, iar in 2014 alaturi de partenerul din prezent: Jean-Julien Rojer.In 2015, Tecau si Rojer au ajuns pana in semifinale, in timp ce in sezonul trecut nu au participat la competitia olandeza.