Turneul Campionilor: Rafael Nadal, primul calificat la competitia din "O2"

"Am avut un sezon foarte bun pana acum si sunt fericit ca am obtinut deja calificarea pentru turneul de la Londra. Din pacate, nu am putut sa joc la ultima editie (n.r. desi obtinuse calificarea) din cauza unei accidentari, dar acum privesc increzator catre o participare in noiembrie" -Nadal s-a calificat pentru prima data la Turneul Campionilor in anul 2005 (a ajuns de 13 ori consecutiv la competitia de la finalul anului), cel mai bun rezultat fiind calificarea in finala in doua randuri: 2010 si 2013. A fost insa invins de Roger Federer, respectiv Novak Djokovic.Nadal a avut un joc solid in 2017 (cel putin pana in acest moment), ibericul avand un bilant de 43-6 (victorii/infrangeri). Pe langa titlurile de la Monte Carlo, Barcelona, Madrid si Roland Garros, Rafa a mai disputat finale la Australian Open (invins de Roger Federer), Acapulco (depasit de Sam Querrey) si Miami (invins din nou de Roger Federer).Elvetianul este singurul care a reusit sa il invinga de mai multe ori in acest sezon pe Rafa.Turneul Campionilor va avea loc in perioada 12-19 noiembrie 2017, la Londra, in "O2 Arena".1 Rafael Nadal 6.915 puncte/ calificat2 Roger Federer 4.0453 Dominic Thiem 3.1654 Stan Wawrinka 3.1405 Alexander Zverev 2.1406 Novak Djokovic 1.9757 Andy Murray 1.9308 David Goffin 1.8209 Pablo Carreno Bustaa 1.74010 Jo-Wilfried Tsonga 1.570 etc.