Darren Cahill, mandru de atitudinea Simonei Halep dupa finala French Open

Antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, i-a transmis, luni, un mesaj incurajator elevei salei, in care ii spune ca, din tot cea a realizat in doua luni, titlu la Madrid si finale la Roma si Roland Garros, este cel mai mandru de atitudinea ei dupa infrangerea din ultimul act al French Open, potrivit news.ro.



"Dintre toate lucrurile frumoase pe care le-ai realizat in aceste doua luni, de asta sunt cel mai mandru. Te imbatisez", a postat Cahill pe Twitter, apoi a atasat un paragraf scris de Steve Tignor de la Tennis Magazine.

"Majoritatea jucatoarelor ar fi fost greu apasate de risipirea unui avantaj de 6-4, 3-0, in finala French Open si ar fi avut un discurs de cedare convingator si binevoitor dupa aceea. Dar nu si Simona Halep. Cu ochii uscati, ea i-a acordat credit adversarei, a multumit familiei ei amutite si triste din tribuna. <Sa continuam sa muncim> le-a spus ea cu speranta, <sa credem in continuare> si a admis asta: <poate nu am fost pregatita sa castig>. Peste orice face cu racheta, onestitatea este calitatea ei cea mai puternica. Mai mult decat orice s-a intamplat anul acesta la French Opem, imi voi aminti echilibrul si cuvintele ei la infrangere", a scris Steve Tignor.

La o ora de la aceasta postare, Cahill a notat: "Va mltumesc pentru toate mesajele de sustinere a Simonei. Vom continua sa muncim. Niciodata multumiti. Ziua ei va veni. Ne vedem pe iarba."

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat castigarea turneului de la Roland Garros, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua finala disputata in cariera, cu Jelena Ostapenko. Letona, numarul 47 WTA, castigat primul ei trofeu ca profesionista, la cateva zile dupa ce a implinit 20 de ani.