Rafael Nadal: "Am avut indoieli mari in ultimii ani, inca mai am. Cei care nu au sunt, probabil, prea aroganti"

Rafael Nadal 43-6Dominic Thiem 34-13David Goffin 31-12Pablo Carreno Busta 27-14Alexander Zverev 27-10Stan Wawrinka 26-9."Am fost nervos la inceput. Am facut cateva greseli, dar si el era nervos, apoi am salvat o minge de break (1-1). A fost chiar la inceputul meciului, dar a fost un moment foarte important. Apoi m-am simtit mai bine, serviciul meu a functionat bine. Mi-am spus ca daca am jucat bine in ultimele doua saptamani, atunci nu exista niciun motiv ca sa ratez finala. Nu stiu daca joc cel mai bun tenis al meu in acest moment. Stiu doar ca ultimele doua saptamani chiar au fost la un nivel foarte inalt. Dar am mai castigat aici fara sa pierd un set (2008 si 2010), deci cred ca jucam la fel de bine. Eu consider ca joc bine de la inceputul anului" -"Pozitia de nr.1 mondial poate fi un obiectiv, daca joc bine, de ce nu. Sunt intr-o pozitie buna si am castigat cel mai important titlu al anului pentru mine. Cand castigi acest gen de titlu, poti viza orice loc din clasament. Dar eu am fost mereu onest si am indoieli in fiecare zi. Dupa trei ani in care lucrurile nu au mers tocmai bine, cred ca am invatat sa fiu mai umil si sa inteleg foarte bine ca trebuie sa muncesti din greu pentru a reusi. Am avut indoieli in ultimii trei ani, mai am inca. Cei care nu au indoieli sunt, probabil, mult prea aroganti" -"Toate editiile de la Roland Garros au fost importante. Unele sunt mai speciale decat altele, dar toate au fost unice. Este adevarat ca acesta va fi unul din cele mai speciale din cauza numarului, datorita ceremoniei de dupa meci, datorita nivelului de joc, pentru ca am deja 31 de ani si pentru ca nu mai sunt un copil. In privinta urmatorului turneu, de la Wimbledon, nu stiu. Cand ai doar doua saptamani la dispozitie este dificil. Dar a trecut mult timp de cand nu am jucat bine la Wimbledon. Dupa 2012, cu problema mea la genunchi, a devenit din ce in ce mai greu pe iarba pentru mine. Ador gazonul, ador sa joc acolo, dar sper ca genunchiul meu sa tina", a conchis"Fizic m-am simtit bine, m-am recuperat complet dupa meciul cu Andy (Murray, in semifinale). Apoi, totul a plecat de la mental. Contra acestui gen de jucator, daca ai o ezitare, daca picioarele se misca mai tarziu, te afli in dificultate. Daca eziti o jumatate de secunda, atunci stii ca este deja prea tarziu. De aceea sunt atat de puternici, fie ca este vorba de Roger (Federer) sau Rafa (Nadal). Chiar daca stiam ce vreau sa fac contra lui Rafa, exista intotdeauna o mica ezitare", a precizat"Pentru a putea rivaliza cu acesti mari jucatori, trebuie sa alungi aceste indoieli... Am fost un pic nervos inainte de finala, dar mai bine decat la US Open. Dar odata intrat pe teren si mi-am luat pozitia, nervozitatea a disparut. A fost Rafa cel la care ma asteptam, l-am vazut cu totii la inceputul anului. A fost extrem de motivat, foarte bun si extrem de agresiv. El joaca din nou la un nivel incredibil. Nu mai este nimic de spus", a adaugat''Niciodata nu am vazut pe cineva sa joace asa de bine in finala la Paris. Este cel mai bun jucator pe zgura din istorie''-Borg are sase titluri castigate la Roland Garros. A fost depasit in 2012 de Nadal.''L-am urmarit la televizor. E incredibil ca Nadal poate juca asa, iar adversarul sau nu era unul slab in niciun caz. Nimeni nu credea ca putea reveni, dar a reusit. Sa castigi in acest mod dupa problemele cu accidentarile este fantastic. Nu se poate juca un tenis mai perfect, este imposibil. Am fost atat de impresionat de Nadal''In urma victoriei de la Paris, Nadal a devenit primul jucator din Era Open care reuseste sa castige un turneu de Grand Slam de zece ori (are 15 in total ibericul). De cealalta parte, pentru Stan a fost prima finala de GS pierduta. S-a impus la Australian Open (2014), Roland Garros (2015) si US Open (2016).1. Roger Federer 182. Rafael Nadal 153. Pete Sampras 144. Roy Emerson, Novak Djokovic 125. Rod Laver, Bjorn Borg 11.