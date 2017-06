Darren Cahill: "Simona are multe motive sa fie mandra. Am incredere deplina ca va castiga un trofeu de Grand Slam"

"Din punctul nostru de vedere, Simona poate fi mandra de ce a facut. A avut un sezon minunat pe zgura. Infrangerea din finala va fi greu de digerat, dar cred ca Simona isi va reveni si va fi apoi o jucatoare mai buna. Sunt increzator ca va trece peste asta. A doua finala de Grand Slam. Este ceva extraordinar sa ajungi in finala si finalele sunt greu de castigat. De aceea este atat de special cand in sfarsit le castigi. Multe sportive au pierdut mai multe finale inainte sa castige una. Simona are multe motive sa fie mandra. Va fi greu zilele urmatoare. Sper ca va merge acasa ca sa fie alaturi de prieteni si familie, se va regrupa si apoi va fi dornica sa revina si sa se pregateasca pentru Wimbledon. Simona trebuie doar sa munceasca mult in continuare, sa revina mai puternica si sa isi dea alta sansa. Am incredere deplina ca va castiga un astfel de trofeu",Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat castigarea turneului de la Roland Garros, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua finala disputata in cariera, cu Jelena Ostapenko. Letona, numarul 47 WTA, castigat primul ei trofeu ca profesionista, la cateva zile dupa ce a implinit 20 de ani.