Maria Sharapova renunta la sezonul pe iarba din cauza unei accidentari

"Dupa investigatii suplimentare, s-a constatat ca ruptura musculara pe care am suferit-o la Roma din pacate nu imi va permite sa particip la turneele pe iarba la care eram programata sa joc. Multumesc federatiei engleze pentru sustinerea aratata dupa revenirea mea cu un wild card pentru Birmingham, turneu la care sper ca multi dintre voi veti putea fi prezenti. Abia astept sa va vad acolo la anul", a scris Sarapova pe Facebook.Ea a precizat ca isi continua recuperarea si ca urmatorul turneu din calendarul sau este cel de la Stanford, care incepe la 31 iulie.Maria Sharapova a revenit pe teren, in 26 aprilie, la Stuttgart, dupa suspendarea de 15 luni primita dupa ce a fost depistata pozitiv cu meldonium, la Australian Open, in 2016.