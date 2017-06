Martina Navratilova: "Simona Halep a jucat sperand ca Ostapenko va face greseli"

"Halep a jucat cu grija cam tot meciul sperand ca Ostapenko va face greseli. Trebuie sa joci ca sa castigi, nu sa nu pierzi'', a spus Navratilova.Fosta mare campioana, cu 18 titluri de Grand Slam in palmares, a vorbit si despre noua campioana, Jelena Ostapenko: "Jelena a aratat azi ca are o mentalitate de campiaona"."Oricine poate lovi tare mingea, dar poate sa o si controleze? Trebuie sa ai si calitate. Are si posibilitatea de a-si imbunatati serviciul. Cand va reusi acest lucru, sa va feriti! Cu acest joc, ar trebui sa faca bine transferul pe iarba si sa fie una dintre favorite la Wimbledon", a mai spus Navratilova.Halep, care a pierdut a doua sa finala la Roland Garros in decurs de patru ani, nu a avut decat 10 erori nefortate, de unde rezulta si faptul ca a riscat foarte putin. De partea cealalta, Ostapenko a comis nu mai putin de 54 de erori nefortate, dar a reusit tot atatea lovituri castigatoare (winners).La 20 de ani, Ostapenko este cea mai tanara campioana de la Roland Garros de la croata Iva Majoli, care s-a impus la Paris in 1997, la 19 ani.Totodata, Ostapenko este egaleaza performanta lui Gustavo Kuerten, aceea de a castiga primul sau titlu chiar la un turneu de Mare Slem, la Roland Garros, pe 8 iunie 1997, zi in care letona se nastea.Baltica este si prima jucatoare care castiga titlul la Paris din 1991 incoace dupa ce a pierdut primul set.Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul patru mondial, a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (47 WTA) cu 4-6, 6-4, 6-3, sambata, in finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.Halep a ratat pentru a doua oara titlul la Roland Garros, dupa ce in 2014 a fost intrecuta in ultimul act de rusoaica Maria Sarapova, cu 6-4, 6-7, 6-4.

Halep, care de luni va fi numarul doi mondial, s-a ales cu 1.060.000 euro si 1.300 de puncte WTA, iar castigatoarea a fost recompensata cu 2.100.000 euro si 2.000 de puncte WTA.