Stere Halep: "Chiar daca Simona i-a dezamagit astazi pe romanii care au fost alaturi de ea, cu siguranta isi va reveni si va face o mare bucurie tenisului romanesc"

"Lupta nu se opreste aici, continua. Am pierdut o lupta, nu razboiul. A fost un meci foarte frumos, dar putin nesansa acolo, la 3-0, i-a fost putina frica de victorie si deodata se intoarce toata ingineria. Dar e foarte bine, mergem mai departe, continuam lupta.Ostapenko e o fata tanara care loveste in minge, care nu a avut nicio retinere, pentru ea a fost totul ok, a ajuns aici foarte tanara si bravo ei, a avut un curaj extraordinar. In unele momente Simona trebuia sa aiba mai mult curaj. Trebuie sa acceptam infrangerile, asta-i sportul. Simona si cand pierde castiga.Multumesc tuturor romanilor care au fost alaturi de Simona. Chiar daca Simona i-a dezamagit astazi, cu siguranta isi va reveni si va face o mare bucurie tenisului romanesc",Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, a ratat castigarea turneului de la Roland Garros, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 6-4, 4-6, 3-6, a doua finala disputata in cariera, cu Jelena Ostapenko. Letona, numarul 47 WTA, castigat primul ei trofeu ca profesionista, la cateva zile dupa ce a implinit 20 de ani.

Mats Wilander, despre Simona Halep: "Nu ai cum sa pierzi acest meci. Ostapenko i-a furat titlul din maini".