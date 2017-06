Simona Halep, dupa infrangerea din finala de la Roland Garros: "E o zi dura ca nu am reusit sa castig, dar trebuie sa muncim si sa credem"

Pentru Simona a fost a 25-a finala din cariera, a doua de Grand Slam (ambele au fost pierdute la Roland Garros). In 2014 a fost invinsa de Maria Sharapova, iar in 2017 de Jelena Ostapenko.

Finalista va primi 1.060.000 euro si 1.300 de puncte in ierarhia WTA, iar castigatoarea 2.1 milioane de euro si 2000 de puncte.

Dupa parcursul de la Roland Garros, ambele jucatoare vor urca in clasamentul WTA: Simona Halep pana pe locul 2 (ar fi fost lider mondial daca ar fi castigat competitia pariziana), iar Jelena Ostapenko pana pe 12 (se afla pe 47).

"Multumesc publicului, a fost minunat sa joc aici, sunt trista ca nu am reusit sa castig, dar mi-a placut aici si va multumesc ca ati venit si m-ati sustinut. O felicit pe Jelena, fii fericita, bucura-te, esti ca un copil. Multumesc lui Darren, Teo, familiei, e o zi dura ca nu am reusit sa castig, dar trebuie sa muncim si sa credem. Poate nu am fost gata sa castig aici, dar sper sa mai am sansa sa ajung aici si sa castig... Este visul meu" -Asi: 3-0Duble greseli: 5-0Puncte castigate cu primul serviciu: 69%-55%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 29%-30%Puncte castigate la fileu: 7/9(78%) - 2/2(100%)Puncte de break castigate: 8/19(42%) - 6/16(38%)Lovituri castigatoare: 54-8Erori nefortate: 54-10Total puncte castigate: 102-94Distanta alergata: 1575,2 metri - 1994,2 metriDurata meci: 1h 59 min.

