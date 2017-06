Simona Halep vs Jelena Ostapenko (de la ora 16:00)/ Un meci cat intreaga cariera

8 ore si 53 de minute a stat pe teren Simona Halep pana la calificarea in finala.

10 ore si 22 de minute a jucat Jelena Ostapenko pe drumul pana la ultimul act.

Turul I: Simona Halep -(Slovacia - 89 WTA) 6-2, 6-3, dupa o ora si 9 minuteTurul II: Simona Halep -(Germania - 102 WTA) 6-4, 6-3, dupa o ora si 24 de minuteTurul III: Simona Halep - Daria Kasatkina (Rusia - 28 WTA) 6-0, 7-5, dupa o ora si 18 minute.Optimi: Simona Halep -(Spania - 23 WTA), 6-1, 6-1 dupa o oraSferturi: Simona Halep -(Ucraina - 6 WTA), 3-6, 7-6(6), 6-0 dupa doua ore si 6 minute.Semifinale: Simona Halep -(Cehia - 3 WTA), 6-4, 3-6, 6-3, dupa doua ore.De-a lungul carierei, Simona a castigat 15 turnee,Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.la Roma (Premier 5), in 2017, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.In varsta de doar 20 de ani, Jelena este, de departe, marea surpriza a competitiei de la Paris. Roland Garros-ul nu a mai avut din 1983 o finalista care sa nu fie nici macar cap de serie - Mima Jausovec (fosta Iugoslavie). A fost invinsa in ultimul act de Chris Evert.De asemenea, Ostapenko este cea mai tanara jucatoare care va disputa finala de la RG, dupa Ana Ivanovic in 2007 (20 de ani). Atunci, sarboaica a fost depasita categoric de Justine Jenin (6-1, 6-2). Ana avea insa sa se "razbune" un an mai tarziu, atunci cand ridica trofeul deasupra capului.Cu 245 de lovituri direct castigatoare reusite pana in finala, Jelena este o jucatoare pe care Simona trebuie sa nu o lase sa loveasca din zona de confort. Ostapenko este devastatoare atunci cand este lasata sa se aseze perfect pentru lovitura de forehand.Trimite violent cu dreapta, viteza medie a executiilor fiind peste cea reusita de Andy Murray la acesta editie de la RG (conform analizei lui Patrick Mouratoglou de la Eurosport).

Turul 1: 4-6, 6-3, 6-2 cu Louisa Chirico (SUA, locul 128 WTA), dupa o ora si 54 de minute.

Asi: 4

Duble greseli: 5

Puncte castigate cu primul serviciu: 73%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 40%

Lovituri castigatoare: 55

Erori nefortate: 48

Total puncte castigate: 103.



Turul II: 6-3, 6-2 cu Monica Puig (Puerto Rico, 41 WTA), dupa o ora si 9 minute.

Asi: 5

Duble greseli: 3

Puncte castigate cu primul serviciu: 74%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 65%

Lovituri castigatoare: 31

Erori nefortate: 11

Total puncte castigate: 66.



Turul III: 6-1, 6-4 cu Lesia Tsurenko (Ucraina, 42 WTA), dupa o ora si 5 minute.

Asi: 2

Duble greseli: 5

Puncte castigate cu primul serviciu: 65%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 42%

Lovituri castigatoare: 25

Erori nefortate: 29

Total puncte castigate: 64.

Optimi: 2-6, 6-2, 6-4 cu Smantha Stosur (Australia, 22 WTA), dupa o ora si 58 de minute.

Asi: 4

Duble greseli: 5

Puncte castigate cu primul serviciu: 67%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 44%

Lovituri castigatoare: 46

Erori nefortate: 34

Total puncte castigate: 88.



Sferturi: 4-6, 6-2, 6-2 cu Caroline Wozniacki (Danemarca, 12 WTA), dupa o ora si 53 de minute.

Asi: 0

Duble greseli: 4

Puncte castigate cu primul serviciu: 57%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 55%

Lovituri castigatoare: 38

Erori nefortate: 50

Total puncte castigate: 95.



Semifinale: 7-6 (4), 3-6, 6-3 cu Timea Bacsinszky (Elvetia, 31 WTA), dupa doua ore si 24 de minute.

Finala de la Roland Garros se va disputa sambata, de la ora 16:00, pe "Philippe Chatrier". Se vor duela Simona Halep si Jelena Ostapenko (nu s-au mai intalnit pana acum). Meciul va fi in direct pe Eurosport si LiveText pe HotNews.ro.

Ostapenko (20 de ani) nu are niciun titlu WTA castigat pana acum, eventuala cucerire a Roland Garros-ului fiind de departe cel mai bun rezultat al carierei.

Castigatoarea competitiei va primi 2,1 milioane de euro si 2000 de puncte in ierarhia WTA, in timp ce finalista va incasa 1.060.000 euro si 1.300 de puncte WTA.

Asi: 3Duble greseli: 3Puncte castigate cu primul serviciu: 55%Puncte castigate cu al doilea serviciu: 40%Lovituri castigatoare: 50Erori nefortate: 45Total puncte castigate: 106.

Lista tuturor castigatoarelor de la Roland Garros



1897 F. Masson (FRA)

1898 F. Masson (FRA)

1899 F. Masson (FRA)

1900 Y. Prévost (FRA)

1901 P. Girod (FRA)

1902 F. Masson (FRA)

1903 F. Masson (FRA)

1904 Kate Gillou (FRA)

1905 Kate Gillou (FRA)

1906 Kate Gillou-Fenwick (FRA)

1907 Comtesse de Kermel (FRA)

1908 Kate Gillou-Fenwick (FRA)

1909 Jeanne Matthey (FRA)

1910 Jeanne Matthey (FRA)

1911 Jeanne Matthey (FRA)

1912 Jeanne Matthey (FRA)

1913 Marguerite Broquedis (FRA)

1914 Marguerite Broquedis (FRA)

1920 Suzanne Lenglen (FRA)

1921 Suzanne Lenglen (FRA)

1922 Suzanne Lenglen (FRA)

1923 Suzanne Lenglen (FRA)

1924 Diddie Vlasto (FRA)

1925 Suzanne Lenglen (FRA)

1926 Suzanne Lenglen (FRA)

1927 Kornelia Bouman (NED)

1928 Helen Wills (USA)

1929 Helen Wills (USA)

1930 Helen Wills-Moody (USA)

1931 Cilly Aussem (GER)

1932 Helen Wills-Moody (USA)

1933 Margaret Scriven (GBR)

1934 Margaret Scriven (GBR)

1935 Hilde Sperling (GER)

1936 Hilde Sperling (GER)

1937 Hilde Sperling (GER)

1938 Simone Mathieu (FRA)

1939 Simone Mathieu (FRA)

1946 Margaret Osborne (USA)

1947 Patricia Todd (USA)

1948 Nelly Landry (FRA)

1949 M. Osborne-Dupont (USA)

1950 Doris Hart (USA)

1951 Shirley Fry (USA)

1952 Doris Hart (USA)

1953 Maureen Connolly (USA)

1954 Maureen Connolly (USA)

1955 Angela Mortimer (GBR)

1956 Althea Gibson (USA)

1957 Shirley Bloomer (GBR)

1958 Zsuzsi Kormoczy (HUN)

1959 Christine Truman (GBR)

1960 Darlene Hard (USA)

1961 Ann Haydon (GBR)

1962 Margaret Smith (AUS)

1963 Lesley Turner (AUS)

1964 Margaret Smith (AUS)

1965 Lesley Turner (AUS)

1966 Ann Haydon-Jones (GBR)

1967 Françoise Dürr (FRA)

1968 Nancy Richey (USA)

1969 Margaret Smith-Court (AUS)

1970 Margaret Smith-Court (AUS)

1971 Evonne Goolagong (AUS)

1972 Billie-Jean King (USA)

1973 Margaret Smith-Court (AUS)

1974 Chris Evert (USA)

1975 Chris Evert (USA)

1976 Sue Barker (GBR)

1977 Mima Jausovec (YUG)

1978 Virginia Ruzici (ROM)

1979 Chris Evert-Lloyd (USA)

1980 Chris Evert-Lloyd (USA)

1981 Hana Mandlikova (CZE)

1982 Martina Navratilova (USA)

1983 Chris Evert-Lloyd (USA)

1984 Martina Navratilova (USA)

1985 Chris Evert-Lloyd (USA)

1986 Chris Evert-Lloyd (USA)

1987 Steffi Graf (GER)

1988 Steffi Graf (GER)

1989 Arantxa Sanchez (ESP)

1990 Monica Seles (YUG)

1991 Monica Seles (YUG)

1992 Monica Seles (YUG)

1993 Steffi Graf (GER)

1994 Arantxa Sanchez (ESP)

1995 Steffi Graf (GER)

1996 Steffi Graf (GER)

1997 Iva Majoli (CRO)

1998 Arantxa Sanchez (ESP)

1999 Steffi Graf (GER)

2000 Mary Pierce (FRA)

2001 Jennifer Capriati (USA)

2002 Serena Williams (USA)

2003 Justine Hénin-Hardenne (BEL)

2004 Anastasia Myskina (RUS)

2005 Justine Henin-Hardenne (BEL)

2006 Justine Henin-Hardenne (BEL)

2007 Justine Henin (BEL)

2008 Ana Ivanovic (SER)

2009 Svetlana Kuznetsova (RUS)

2010 F. Schiavone (ITA)

2011 Na Li (CHN)

2012 Maria Sharapova (RUS)

2013 Serena Williams (USA)

2014 Maria Sharapova (RUS)

2015 Serena Williams (USA)

2016 Garbiñe Muguruza (ESP)