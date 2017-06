Chris Evert: "Simona Halep nu va pierde acest titlu. Este cea mai mare sansa pe care a avut-o vreodata sa castige un Grand Slam"

"Nu cred ca Halep va rata trofeul acum. A reusit in ciuda adversitatii. Era aproape sa nu joace din cauza accidentarii, a fost condusa cu un set si adversara ei a facut doua breakuri in sferturile de finala. Nu va rata titlul. Nu joaca impotriva Serenei sau impotriva unei sportive care a invins-o. Nu va pierde acest titlu. Este cea mai mare sansa pe care a avut-o vreodata sa castige un Grand Slam si va gasi o cale sa reuseasca", aSimona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala French Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Halep va evolua din nou pentru trofeul Suzanne Lenglen, dupa ce a ratat castigarea lui in 2014, cand a pierdut in fata rusoaicei Maria Sharapova.Jelena Ostapenko a implinit, joi, 20 de ani, in ziua in care a invins-o cu scorul de 7-6 (4), 3-6, 6-3 pe elvetianca Timea Bacsinszky, locul 31 WTA si cap de serie numarul 30, calificandu-se pentru prima data in finala unui Grand Slam. Ostapenko nu are niciun titlu WTA castigat pana acum, eventuala cucerire a Roland Garros-ului fiind de departe cel mai bun rezultat al carierei.Castigatoarea competitiei va primi 2,1 milioane de euro si 2000 de puncte in ierarhia WTA, in timp ce finalista va incasa 1.060.000 euro si 1.300 de puncte WTA.Madrid (Premier Mandatory - 2017), Montreal (Premier 5), Bucuresti (WTA) Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei in 2015, Doha (Premier 5), Bucuresti (WTA), ambele in 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) si Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele sase in 2013.la Roma (Premier 5), in 2017, Toronto, Rogers Cup (ambele de categorie Premier 5), in 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory), toate trei in 2014, Bruxelles (Premier), in 2012 si Fes (WTA), in 2011 si 2010.