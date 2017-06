Rafael Nadal, la un pas de al zecelea trofeu la Roland Garros

\uD83D\uDEA8 La Decima se rapproche pour @RafaelNadal, tombeur de Thiem et à un match de soulever le Trophée des Mousquetaires pour la 10e fois ! #RG17 pic.twitter.com/T0axvyA21v — Roland-Garros (@rolandgarros) 9 iunie 2017

Partida a durat 2 ore si 7 minute.In urma acestui rezultat, scorul intalnirilor directe a devenit 5-2 pentru Rafael Nadal. A fost a patra confruntare dintre cei doi jucatori in acest an. Rafa s-a impus in finala turneelor de la Barcelona si Madrid , iar austriacul a castigat in sferturile competitiei de la Roma Nadal se va lupta pentru trofeu cu elvetianul Stan Wawrinka (favoritul numarul trei), care l-a invins pe britanicul Andy Murray, liderul mondial, 6-7 (6), 6-3, 5-7, 7-6 (3), 6-1, dupa un meci care a durat 4 ore si 34 de minute.Nadal a castigat 15 dintre cele 18 dispute cu jucatorul elvetian. Ultima intalnire a avut loc in 2016, in sferturile turneului de la Monte Carlo, cand ibericul s-a impus cu 6-1, 6-4.In varsta de 31 de ani, Rafael Nadal a mai ajuns de 9 ori in finala de la Roland Garros, de fiecare data iesind invingator. Spaniolul s-a impus in 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 si 2014.Australian Open (2009), Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Wimbledon (2009, 2010), US Open (2010, 2013).Asi: 2-3Duble greseli: 2-3Puncte castigate cu primul serviciu: 35/49 (71%) - 27/43 (63%)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 19/25 (76%) - 14/38 (37%)Puncte castigate la fileu: 9/14 (64%) - 10/12 (83%)Puncte de break castigate: 6/10 (60%) - 1/8 (13%)Lovituri castigatoare: 23-21Erori nefortate: 22-34Total puncte castigate: 94-61Distanta alergata: 1916.9 metri - 2074.5Durata partida: 2h 7 min.Turul I: Rafael Nadal - Benoit Paire (Franta, 45 ATP) 6-1, 6-4, 6-1, dupa o ora si 54 de minuteTurul II: Rafael Nadal - Robin Haase (Olanda, 46 ATP) 6-1, 6-4, 6-3, dupa o ora si 52 de minuteTurul III: Rafael Nadal - Nikoloz Basilashvili (Georgia, 63 ATP) 6-0, 6-1, 6-0, dupa o ora si 34 de minuteOptimi: Rafael Nadal - Roberto Bautista Agut (Spania, 18 ATP) 6-1, 6-2, 6-2, dupa o ora si 54 de minuteSferturi: Rafael Nadal - Pablo Carreno Busta (Spania, locul 20 ATP) 6-2, 2-0 - abandon Pablo Carreno Busta dupa 52 de minute.Semifinale: Rafael Nadal - Dominic Thiem (Austria, locul 7 ATP) 6-3, 6-4, 6-0, dupa doua ore si 7 minute.