Cine este Jelena Ostapenko - Cifrele inregistrate de letona in drumul spre finala de la Roland Garros

Prima accedere pe tabloul principal al unui turneu WTA dateaza din 2014, la Tashkent.

A castigat turneul de junioare de la Wimbledon in 2014.

Jelena Ostapenko a intrat pentru prima data in top 100 mondial in 2015, an in care a jucat si prima sa finala WTA, la Quebec, cu Annika Beck.

A disputat trei finale de-a lungul carierei: 2017 - Charleston; 2016 - Doha; 2015 - Quebec.

In 2016, Ostapenko a facut pereche cu Simona Halep la Wuhan. Cele doua jucatoare au abandonat in turul I, la scorul de 3-1 in favoarea dublului Mattek-Sands/ Lucie Safarova. Motivul: Simona Halep a fost lovita in urechea stanga de o minge trimisa chiar de Ostapenko.

Jelena Ostapenko provine dintr-o familie de sportivi.Tatal sau este Jevgenijs Ostapenko, fost fotbalist in Letonia. A fost antrenata de mama sa, Jelena Jakovleva, iar in prezent este pregatita de spaniola Anabel Medina Garrigues. A inceput tenisul la varsta de cinci ani, dar a jucat pentru prima data in calificarile unui turneu WTA in 2012, la Mosccova. Vorbeste rusa, letona si engleza, iar turneul sau favorit este Wimbledon. Serena Williams este jucatoarea sa preferata. A fost dansatoare profesionista timp de sapte ani.Tara: LetoniaData nasterii: 8 iunie 1997Locul nasterii: Riga, LetoniaResedinta: Riga, LetoniaInaltime: 1.78 metriGreutate: 68.2 kilogrameJucatoare de mana dreaptaLocul in clasamentul WTA: 47.Titluri WTA: 0Bani castigati din tenis: $1,288,260Victorii/infrangeri in cariera: 163 / 84Bani castigati in 2017: $353,966Victorii/ infrangeri in acest an: 28/11.

Ce spune antrenoarea Anabel Medina Garrigues



"Este o jucatoare cu o forta foarte mare. Avea 200 de 'winners' inainte de a veni aici (la Paris), ceea ce este foarte bine. Tenisul care se joaca acum se bazeaza pe lovirea puternica a mingii, iar ea este capabila sa faca acest lucru foarte bine. Are un plafon foarte mare. Trebuie sa fie canalizata, sa-si pastreze picioarele pe pamant. Insa daca va fi capabila sa gestioneze bine aceasta situatie ar putea ajunge foarte sus", a spus antrenoarea Jelenei Ostapenko, potrivit Agerpres.

"Campioanele sunt capabile sa gestioneze momentele importante mai bine decat alte jucatoare. Ea are calitatile unei jucatoare de top. Considera ca ceea ce a facut este normal si ca daca joaca bine poate castiga. Acum este in masura sa se concentreze pe durata intregului meci si stie tot timpul ce are de facut", a mai afirmat spaniola.



Jelena Ostapenko, la Roland Garros

Jelena a bifat nu mai putin de 245 de lovituri direct castigatoare, mai multe decat Andy Murray (174), Stan Wawrinka (166), Rafael Nadal (118) sau Dominic Thiem (181).

A reusit 18 asi si se afla pe locul trei in topul jucatoarelor cu cei mai multi asi in aceasta editie de la Roland Garros, dupa Karolina Pliskova (28) si Caroline Garcia (22).

Este a doua jucatoare care a comis cele mai multe duble greseli in aceasta editie a competitiei de la Paris: 25

A castigat cele mai multe puncte de break dintre toate jucatoarele care au evoluat in acest an la Roland Garros: 39. Simona Halep e pe locul trei, cu 33 de puncte de break castigate.

Parcursul Jelenei Ostapenko pana in finala - Statistica meciurilor



Turul 1: 4-6, 6-3, 6-2 cu Louisa Chirico (SUA, locul 128 WTA), dupa o ora si 54 de minute.

Asi: 4

Duble greseli: 5

Puncte castigate cu primul serviciu: 73%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 40%

Lovituri castigatoare: 55

Erori nefortate: 48

Total puncte castigate: 103.



Turul II: 6-3, 6-2 cu Monica Puig (Puerto Rico, 41 WTA), dupa o ora si 9 minute.

Asi: 5

Duble greseli: 3

Puncte castigate cu primul serviciu: 74%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 65%

Lovituri castigatoare: 31

Erori nefortate: 11

Total puncte castigate: 66.



Turul III: 6-1, 6-4 cu Lesia Tsurenko (Ucraina, 42 WTA), dupa o ora si 5 minute.

Asi: 2

Duble greseli: 5

Puncte castigate cu primul serviciu: 65%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 42%

Lovituri castigatoare: 25

Erori nefortate: 29

Total puncte castigate: 64.



Optimi: 2-6, 6-2, 6-4 cu Smantha Stosur (Australia, 22 WTA), dupa o ora si 58 de minute.

Asi: 4

Duble greseli: 5

Puncte castigate cu primul serviciu: 67%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 44%

Lovituri castigatoare: 46

Erori nefortate: 34

Total puncte castigate: 88.



Sferturi: 4-6, 6-2, 6-2 cu Caroline Wozniacki (Danemarca, 12 WTA), dupa o ora si 53 de minute.

Asi: 0

Duble greseli: 4

Puncte castigate cu primul serviciu: 57%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 55%

Lovituri castigatoare: 38

Erori nefortate: 50

Total puncte castigate: 95.



Semifinale: 7-6 (4), 3-6, 6-3 cu Timea Bacsinszky (Elvetia, 31 WTA), dupa doua ore si 24 de minute.

Asi: 3

Duble greseli: 3

Puncte castigate cu primul serviciu: 55%

Puncte castigate cu al doilea serviciu: 40%

Lovituri castigatoare: 50

Erori nefortate: 45

Total puncte castigate: 106.



Rezultate inregistrate de-a lungul timpului la turneele de Grand Slam:



Australian Open:

2016, Turul I: 3-6 ,7-5, 6-1 cu Su-Wei Hsieh (Taiwan)

2017, Turul III: 4-6, 6-0, 10-8 cu Karolina Pliskova (Cehia)



Roland Garros:

2015, Turul I: 4-6, 6-3, 6-3 cu Vera Dushevina (Rusia)

2016, Turul I: 6-4 7-5 cu Naomi Osaka (Japonia)



Wimbledon:

2015, Turul II: 6-4, 7-5 cu Kristina Mladenovic (Franta)

2016, Turul I: 6-3, 6-2 cu Kiki Bertens (Olanda)



US Open:

2015, Turul II: 0-6, 6-4, 6-3 cu Sara Errani (Italia)

2016, Turul I: 7-5, 6-3 cu Petra Kvitova (Cehia).