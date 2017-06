Presa internationala, despre calificarea Simonei Halep in finala de la Paris: "Este irezistibila! Numarul 4 mondial, busculata dar nu distrusa de Karolina Pliskova"

"Este irezistibila! Numarul 4 mondial, busculata dar nu distrusa de Karolina Pliskova, s-a impus in doua ore de joc. Este a doua oara in finala de la Roland Garros, dar acum trebuie sa castige pentru a deveni numarul 1 mondial", a scrisPentru, Halep, campioana la Madrid si finalista la Roma, este aproape de a succede in palmaresul la Paris compatrioatei sale Virginia Ruzici, campioana in 1978.a scris ca Halep a reusit sa o invinga pe Pliskova, scor 6-4, 3-6, 6-3, iar sportia ceha a ratat asaltul la primul loc mondial. "Este o ocazie pentru romanca, nu doar sa castige trofeul parizian, ci si sa ajunga pe locul lui Angelique Kerber. Si pentru Ostapenko va fi o mare premiera, ea fiind cea mai tanara finalista la Paris dupa Ana Ivanovici".a notat ca Halep a profitat de greselile directe ale adversarei sale si reusit sa castige biletul pentru finala: "Simona Halep ar putea deveni prima jucatoare din Romania care castiga la Roland Garros dupa Virginia Ruzici, in 1978. Ruzici este in acest moment agentul Simonei Halep", mentioneaza publicatia belgiana."Specialista in defensiva, Halep a trecut de Pliskova si a ajuns in finala la Roland Garros", a subliniat siSimona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala French Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Halep va evolua din nou pentru trofeul Suzanne Lenglen, dupa ce a ratat castigarea lui in 2014, cand a pierdut in fata rusoaicei Maria Sarapova.In ultimul act, Halep va juca, sambata, de la ora 16.00, in premiera, impotriva sportivei letone Jelena Ostapenko, locul 47 WTA. Ostapenko a implinit, joi, 20 de ani, in ziua in care a invins-o cu scorul de 7-6 (4), 3-6, 6-3 pe elvetianca Timea Bacsinszky, locul 31 WTA si cap de serie numarul 30, calificandu-se pentru prima data in finala unui Grand Slam. Tanara letona nu are niciun trofeu in palmares, de cand evolueaza ca profesionista.Calificarea in finala este recompensata la Roland Garros cu 1.060.000 de euro si cu 1.300 de puncte WTA. Invingatoarea va primi 2,1 milioane de euro si 2.000 de puncte WTA.