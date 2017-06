Simona Halep, inainte de marea finala de la Roland Garros: "Ma astept ca Ostapenko sa dea tot ce poate, dar sunt pregatita sa o infrunt"

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala French Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Halep va evolua din nou pentru trofeul Suzanne Lenglen, dupa ce a ratat castigarea lui in 2014, cand a pierdut in fata rusoaicei Maria Sharapova.

Jelena Ostapenko a implinit, joi, 20 de ani, in ziua in care a invins-o cu scorul de 7-6 (4), 3-6, 6-3 pe elvetianca Timea Bacsinszky, locul 31 WTA si cap de serie numarul 30, calificandu-se pentru prima data in finala unui Grand Slam. Ostapenko nu are niciun titlu WTA castigat pana acum, eventuala cucerire a Roland Garros-ului fiind de departe cel mai bun rezultat al carierei.

Finala de la Roland Garros se va disputa sambata, de la ora 16:00, pe "Philippe Chatrier". Meciul va fi in direct pe Eurosport si LiveText pe HotNews.ro.

Castigatoarea competitiei va primi 2,1 milioane de euro si 2000 de puncte in ierarhia WTA, in timp ce finalista va incasa 1.060.000 euro si 1.300 de puncte WTA.

"Jocul meu este mai puternic si diferit, gandesc mai mult si joc mai inteligent, sunt mai buna si mai puternica din punct de vedere fizic, am o atitudine mai buna. Cred ca sunt o jucatoare mai diferita si mult mai puternica decat in 2014. Alerg mai mult, nu obosesc, am lucrat mult in anii acestia si bineinteles ca si experienta conteaza",Virginia Ruzici, managerul Simonei Halep, este prima jucatoare romana castigatoare la Roland Garros, in 1978."Vreau sa o intrec pe Virginia, glumesc. Dar nu discut cu ea despre asta, pentru ca atunci totul era diferit, sunt multi ani de atunci, tenis diferit, conditii diferite. Am mai fost in pozitia asta, asa ca nu am nevoie de sfaturi cum sa gestionez presiunea. Doar o sa discut cu antrenorul meu despre tactica si atata tot. Pot sa stapanesc emotiile, pot sa stapanesc presiunea, nu sunt cu capul in nori, cum am fost in 2014, sunt foarte ok, stiu ca se poate intampla orice in finala, asa ca trebuie doar sa-mi joc sansa si sa dau tot ce e mai bun, pentru ca voi intalni o jucatoare dificila", a mentionat Simona."Loveste foarte puternic, plat. Nu stii niciodata la ce sa te astepti. Cred ca a jucat cel mai bun meci al ei pe zgura, nu a gresit atat mult, chiar a ajuns unele mingi, a dat bine de oriunde, a si servit bine. A fost un meci complet, de nivel foarte inalt si diferenta am facut-o un pic fizic in setul trei si mental, ca nu am comentat, nu am zis nimic, am stat foarte atenta pe fiecare punct. Fiecare punct este important impotriva acestor jucatoare. E greu contra ei, am simtit presiune in ficeare ghem, pentru ca de nicaieri poate sa intoarca meciul. Toate meciurile cu ea au fost grele. La 4-3 am avut incredere, nu m-am gandit ca am pierdut acele doua ghemuri, m-am gandit ca conduc si ca poate pot sa fac break-ul. Asta e tot ce ma avut in cap", a spus Halep."Nu am jucat impotriva ei si nu stiu la ce sa ma astept, mai exact, dar am vazut putin din meciul ei de azi. In opinia mea va fi similar cu ce am avut azi, poate va fi acelasi plan. Insa nu se stie niciodata cu astfel de jucatoare, astfel ca va trebui sa raman acolo pentru fiecare minge si fiecare minge este importanta impotriva lor. Voi fi acolo si gata de lupta. Ostapenko este mult mai tanara decat mine si nu are nimic de pierdut. Este un lucru mare pentru ea ce se intampla. Dar simt ca sunt in aceeasi situatie, ca am multi ani in fata, astfel ca este doar o noua oportunitate de a reusi. Am mai jucat o data aici si am fost aproape de trofeu. Daca se va intampla acum, va fi minunat. Daca nu, voi avea multi ani inainte ca sa muncesc si sa joc din nou in finale. Vom vedea", a declarat ea."Am spus mai devreme ca joc pentru doua lucruri: primul meu Grand Slam si numarul unu in lume. Este o provocare mare, o sansa mare, cred ca am mentalitatea si jocul necesare pentru a castiga, dar va fi dificil. Ma astept ca Ostapenko sa dea tot ce poate, sa loveasca toate mingile, sa joace cu incredere, dar si eu sunt increzatoare, sunt pregatita sa o infrunt si sa joc inca o finala. Este o provocare mare, un lucru mare. Daca se va intampla, se vor intampla doua lucruri in acelasi timp si va fi extraordinar", a precizat Halep."Nu am discutat despre asta, am auzit multi in jurul meu ca sunt favorita si am fost sincera cand am spus ca nu sunt, nu simt asta. Ca am sansa, pentru ca am jucat bine la Madrid si Roma, dar asta nu inseamna ca va fi la fel. Insa iata-ma aici, sunt foarte multumita de mine in aceste doua-trei saptamani, antrenorul meu este concentrat ca mine. Avem aceeasi rutina in fiecare seara.""Glezna, nu stiu cum rezista, simt durerea in timpul meciului, dar nu imi pasa, nu ma gandesc la asta. Sa fiu in finala este o fericire, sunt fericita, mandra, partea psihica m-a ajutat mult la acest turneu la toate meciurile si astazi in setul trei. In setul doi am fost putin cazuta psihic, dar apoi a fost bine. Sunt bine, sunt bucuroasa si doar vreau sa raman concentrata. M-am speriat in privinta gleznei, pentru ca mi-au spus ca este ceva rupt, nu stiam ce inseamna. Dar am refuzat sa accept ca nu pot juca si m-am recuperat rapid datorita gandirii pozitive. Ma simt bine pe teren si simt ca jocul meu a fost puternic astazi si pe parcursul turneului si sper ca in finala va fi mai puternic. Am nevoie de asta", a adaugat ea.

