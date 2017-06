Karolina Pliskova: Ostapenko este periculoasa, dar as paria tot ce am pe Simona

Jucatoarea Karolina Pliskova a declarat, joi, dupa ce a fost eliminata de Simona Halep in semifinalele turneului de la Roland Garros, ca Jelena Ostapenko, cealalta finalista, este o sportiva periculoasa, dar ea crede ca romanca se va impune in finala, potrivit news.ro"Fara indoiala Ostapenko are un parcurs bun si este periculoasa. Dar as paria tot ce am pe Simona", a spus Pliskova zambind, conform WTA.Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala French Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Halep va evolua din nou pentru trofeul Suzanne Lenglen, dupa ce a ratat castigarea lui in 2014, cand a pierdut in fata rusoaicei Maria Sarapova.