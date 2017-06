L'Equipe: Halep, Cuceritoarea/ Chris Evert: Simona Halep merita sa castige Roland Garros

Simona Halep a fost solida si agresiva in meciul cu sportiva ceha Karolina Pliskova, reusind sa ajunga astfel pentru a doua oara in cariera in finala de la Roland Garros, scrie, joi, cotidianul L'Equipe, citat de News.ro."Karolina Pliskova a fost la trei ghemuri de primul loc mondial. Dar ea, care a spus clar ca nu iubeste zgura, nu a reusit sa treaca de marea favorita a turneului, Simona Halep. Desi a dictat jocul, ea a fost invinsa de metronomul roman. Desi a fost mai strans decat s-a prevazut, logica a fost respectata: numarul 4 mondial este in finala si, avand in vedere rezultatele din acest an, nu va pierde trenul. Dupa 15 zile avem raspunsul. Totul este minunat, multumim, iar romanca nu s-a speriat decat in sferturi la 6-3, 5-1 cu Svitolina. Ea are dreptul la o a doua sansa de a castiga primul turneu de Grand Slam aici, la trei ani dupa esecul cu Maria Sarapova. Cu un succes contra Jelenei Ostapenko, ea o va detrona si pe Angelique Kerber. In urma cu doua saptamani, nu este sigur daca ea credea in acest lucru", a notat cotidianul francez.Fosta jucatoare de tenis Chris Evert a declarat, joi seara, ca Simona Halep ar merita sa castige turneul de la Roland Garros, deoarece de mult timp se mentine in top. "Ma bucur ca aceste doua fete sunt in finala. Va fi stransa, dar Simona Halep merita sa castige, e de mult timp acolo", a spus Evert la emisiunea Game, Set&Mats.Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in cariera in finala French Open, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-3, pe Karolina Pliskova din Cehia, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2. Halep va evolua din nou pentru trofeul Suzanne Lenglen, dupa ce a ratat castigarea lui in 2014, cand a pierdut in fata rusoaicei Maria Sarapova.