Simona Halep vs Karolina Pliskova (in jurul orei 17:30)/ Atat de aproape de fericire

Pe langa o eventuala calificare in finala unui Grand Slam, pentru cele doua jucatoare exista si miza locului 1 mondial. Cu o victorie impotriva Simonei, Karolina si-a asigurat prima pozitie in ierarhia WTA, indifererent de rezultatul din finala.De partea cealalta, daca va ridica trofeul deasupra capului, Simona va deveni prima jucatoare din Romania care se va afla pe locul 1 in clasamentul WTA.Karolina Pliskova este o jucatoare puternica din punct de vedere fizic, cu un serviciu care poate rivaliza in multe momente cu cele din circuitul ATP. Cehoaica "plesneste" mingea pe forehand, lovitura ei preferata. Daca este lasata sa isi faca jocul de forta, Pliskova este greu de invins, acest lucru simtindu-l si Serena Williams, jucatoare invinsa in semifinalele de la US Open (2016) de Karolina.Simona va avea nevoie de o deplasare fantastica, de retururi plasate si de variatie in joc. Halep trebuie sa o deplaseze in continuu pe Karolina, o jucatoare de 1,86 metri.4 WTA - 3 WTAAni: 25-25Victorii/ infrangeri in acest an: 23/6 vs 32/8Titluri in 2017: 1-2Titluri in cariera: 15-8.De-a lungul timpului, Halep si Pliskova s-au intalnit de cinci ori, scorul fiind. Singura victorie a jucatoarei din Cehia a venit la FedCup (in 2016 - la Cluj-Napoca).2016, Montreal: 6-3, 6-3 pentru Halep2016, FedCup, Cluj-Napoca: 6-7(4), 6-4, 6-2 pentru Pliskova2016, Sydney: 6-4, 7-5 pentru Halep2015, Indian Wells: 6-4, 6-4 pentru Halep2015, Dubai: 6-4, 7-6(4) pentru Halep.Pe zgura, suprafata sa favorita, Simona a adunat pana acum 92 de victorii si 38 de infrangeri de-a lungul carierei.Turul I: Simona Halep -(Slovacia - 89 WTA) 6-2, 6-3, dupa o ora si 9 minuteTurul II: Simona Halep -(Germania - 102 WTA) 6-4, 6-3, dupa o ora si 24 de minuteTurul III: Simona Halep - Daria Kasatkina (Rusia - 28 WTA) 6-0, 7-5, dupa o ora si 18 minute.Optimi: Simona Halep -(Spania - 23 WTA), 6-1, 6-1 dupa o oraSferturi: Simona Halep -(Ucraina - 6 WTA), 3-6, 7-6(6), 6-0 dupa doua ore si 6 minute.Se actualizeaza.