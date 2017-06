Simona Halep, elogiata de presa internationala dupa meciul cu Svitolina: France Info - "Miracolul Halep"

"Miracolul Halep", a notat France Info, mentionand ca romanca a ajuns in semifinale dupa ce a fost foarte aproape de eliminare. "Un meci de tenis nu este terminat niciodata. Chiar si atunci cand esti condusa cu 5-0 in setul doi dupa ce l-ai pierdut pe primul, nu trebuie sa renunti niciodata. Simona Halep se indrepta spre eliminare. Romanca a revenit insa game dupa game, punct cu punct", adauga sursa citata."Revenire uriasa a lui Halep in fata Elinei Svitolina, la Roland Garros", au scris si spaniolii de la Mundo Deportivo, in timp ce tennis.com a notat: "Cumva, Halep revine de la limita si o socheaza pe Svitolina".The Times mentioneaza ca Halep a ajuns in semifinale dupa "o rasturnare de situatie uimitoare"."Halep o invinge pe Svitolina dupa o revenire incredibila", a notat si Fox Sports.Wtatennis.com scrie ca Simona Halep a ajuns din nou in semifinale la Roland Garros dupa "o revenire epica".

Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in semifinalele French Open , dupa ce a intors soarta unei partide ce parea pierduta, la scorul de 6-3, 5-1, pentru adversara ei, urcaineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 5. Halep a salvat o minge de meci in tie-break-ul setului secund, inainte de a se impune cu 3-6, 7-6 (6), 6-0, in aproape doua ore si 10 minute.In penultimul act, romanca va evolua cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, care a invins-o in sferturi, intr-o ora si 51 de minute, cu 7-6 (3), 6-4, pe Caroline Garcia din Franta, locul 27 WTA si cap de serie numarul 28.Simona Halep a fost finalista la editia din 2014, cand a pierdut in ultimul act in fata rusoaicei Maria Sharapova.