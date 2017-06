Karolina Pliskova: Meciul cu Simona Halep va fi urias. Va trebui sa fiu agresiva si sa pun presiune pe Simona

"Am fost adversare de cateva ori. Cu siguranta va fi un meci greu. Simona alearga bine. Nu stiu cum va fi vremea maine. Daca va fi ca azi, va fi dificil, pentru ca Simona este peste tot si nu rateaza mult. Cred ca va trebui sa fiu mai agresiva decat am fost astazi, pentru ca astazi Caro a fost agresiva, iar eu doar in unele momente. Insa cu Simona trebuie sa fiu mai agresiva si sa pun presiune pe ea. Si sa imi pot castiga serviciul, aceasta va fi cheia. Voi incerca doar sa joc ca si cum nu as avea nimic de pierdut. Sunt in semifinale. Voi incerca sa joc cel mai bun tenis al meu", a spus Pliskova.Ea considera ca Halep se numara printre cele mai bune jucatoare pe zgura. "Finala este aproape, dar si departe, pentru ca joc impotriva unei sportive care se numara printre cele mai bune pe zgura. Si ea joaca pentru a ajunge numarul 1, astfel ca va fi un meci urias. Vreau sa castig, indiferent cum si indiferent ce imi aduce victoria. Pentru mine este important sa joc si sa castig meciul", a afirmat Pliskova.Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, va evolua, joi, in jurul orei 18.00, cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, in semifinalele turneului de la Roland Garros. Cele doua jucatoare au urcat deja cate o pozitie in clasamentul WTA, Halep fiind pe locul 3 acum, iar Pliskova pe locul 2.Partidele din semifinalele tabloului feminin sunt programate, joi, incepand cu ora 16.00, pe arena Pilippe Chatrier. Primele vor intra pe teren Jelena Ostapenko (Letonia), locul 46 WTA, si Timea Bacszinszky (Elvetia), locul 31 WTA si cap de serie numarul 30.Ele vor fi urmate de jucatoarele cel mai bine clasate care au ramas in turneu, Halep si Pliskova. O victorie a sportivei din Cehia ar propulsa-o pe locul I in clasamentul WTA. Un succes al romancei ar insemna apropierea ei de primul trofeu de Grand Slam din cariera, cat si de o alta premiera, pozitia cea mai ravnita din ierarhie. Halep le poate obtine pe amandoua daca va castiga turneul.In situatia in care Halep ajunge in finala si pierde in ultimul act, germana Angelique Kerber va ramane pe locul 1 WTA.Halep si Pliskova s-au intalnit de cinci ori, iar jucatoarea din Constanta a castigat de patru ori, ultima data la Montreal, anul trecut, cand s-a impus in finala cu 6-3, 6-3. Tot in finala, la Dubai, in 2015, Halep a obtinut prima victorie cu Pliskova, scor 6-4, 7-6 (4). Au urmat succesul de la Indian Wells, din optimile editiei din acelasi an, scor 6-4, 6-4, si cel din sferturile de finala ale turneului de la Sydney, din 2016, scor 6-4, 7-5.Cea mai lunga partida pe care au jucat-o ele i-a revenit jucatoarei cehe, in turul I al Grupei Mondiale a Fed Cup, in februarie 2016, la Cluj-Napoca, scor 6-7 (4), 6-4, 6-2.Simona Halep s-a calificat pentru a doua oara in semifinalele French Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu 3-6, 7-6 (6), 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 5, in doua ore si sase minute de joc.La randul ei, Karolina Pliskova a invins-o in sferturi, intr-o ora si 51 de minute, cu 7-6 (3), 6-4, pe Caroline Garcia din Franta, locul 27 WTA si cap de serie numarul 28.Simona Halep a fost finalista la editia din 2014, cand a pierdut in ultimul act in fata rusoaicei Maria Sharapova.