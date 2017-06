Simona Halep: Nu mi-am dat seama ca Elina Svitolina a avut minge de meci

"Nu mi-am dat seama ca a avut minge de meci, am vazut apoi, pe Twitter. Cand am vazut am zis: Nu mi-am dat seama pe teren. De fapt, a fost mai bine ca nu am stiut", a spus ea.Jucatoarea din Constanta a crezut ca meciul este terminat la 5-2 pentru rivala ei, in setul secund. Sentimentul infrangerii iminente a facut-o sa se relaxeze, iar asta i-a schimbat evolutia, a povestit Halep."Cred ca ea a jucat un tenis extraordinar pana la 5-1 in al doilea set. A jucat bine, dar si eu am jucat scurt cred, mingea nu se ducea cat de lung as fi vrut, dar a dominat. La 5-2, m-am asezat pe scaun si am zis ca meciul e pierdut. Mi-am zis ca daca n-am facut nimic sa schimb ritmul, asta e, e terminat. Dupa aceea am inceput sa ma simt mai relaxata, poate pentru ca aveam impresia ca meciul e terminat si am schimbat ritmul. Am pus cateva mingi inalte, am incercat sa o fac sa se miste mai mult, sa deschid terenul si a venit. Nu stiu cum. Am avut si eu in sfarsit noroc la mingea de set cu linia fileului, pentru ca inainte toate liniile, neturile au fost de partea ei. Am simtit ca s-a schimbat ceva. Sunt pur si simplu fericita si nu ma gandesc cum a fost, iau ca bun faptul ca am luptat pana la final si ma bucur. Astazi am aratat ca sunt mai puternica din punct de vedere psihic si am stat acolo pana la final, chiar daca am fost un pic suparata in timpul meciului. E ceva special ca sunt in semifinale la un Grand Slam, e un sentiment frumos. Cel mai important lucru este ca nu am renuntat si asta vreau sa pastrez", a declarat Simona Halep, jurnalistilor straini."M-am enervat putin pe teren, e drept, dar enervarea a fost pozitiva si m-a ajutat", a recunoscut ea vorbindu-le jurnalistilor romani.Simona Halep a povestit ca Ion Tiriac a fost critic la adresa jocului ei, dupa meci: "Darren a fost fericit ca am luptat si ca nu am renuntat. Mi-a spus ca de lupta a fost la un nivel inalt azi. Nu am vorbit despre meci. Domnul Tiriac m-a intrebat cum e posibil sa renunt la 3-0 in primul set. Am fost mirata, ca nu am renuntat, probabil asa a parut, poate am fost suparata. Mi-a spus ca am luptat bine si ca maine trebuie sa joc tenis".Despre viitoarea adversara, Halep a precizat ca se asteapta la o avalansa de lovituri puternice din partea Karolinei Pliskova."Va fi un meci diferit cu Karolina decat azi. O sa fie ceva ca o masina de aruncat mingi. Maine trebuie sa fiu puternica pe picioare, sa am incredere, nu pot sa spun de tactica, deoarece o sa fie greu, nu cred ca am mai jucat cu ea pe zgura. O sa fie o buna provocare, ceva nou, stiu ca e o jucatoare care da tare. Vad eu maine ce o sa schimb. Nu vreau sa ma gandesc ca e semifinala, nici la ce a fost in 2014. E ceva diferit. Sunt alta jucatoare, sunt mult mai prezenta pe teren, mai calma. Ma gandesc doar la ce trebui sa joc impotriva ei", a afirmat romanca. Simona Halep, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, s-a calificat pentru a doua oara in semifinalele French Open , dupa ce a intors soarta unei partide ce parea pierduta, la scorul de 6-3, 5-1, pentru adversara ei, urcaineanca Elina Svitolina, locul 6 WTA si cap de serie numarul 5. Halep a salvat o minge de meci in tie-break-ul setului secund, inainte de a se impune cu 3-6, 7-6 (6), 6-0, in aproape doua ore si 10 minute.Simona Halep va evolua, joi, in jurul orei 18.00, cu sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, in semifinalele turneului de la Roland Garros. Cele doua jucatoare au urcat deja cate o pozitie in clasamentul WTA, Halep fiind pe locul 3 acum, iar Pliskova pe locul 2.Partidele din semifinalele tabloului feminin sunt programate, joi, incepand cu ora 16.00, pe arena Philippe Chatrier. Primele vor intra pe teren Jelena Ostapenko (Letonia), locul 46 WTA, si Timea Bacszinszky (Elvetia), locul 31 WTA si cap de serie numarul 30.Ele vor fi urmate de jucatoarele cel mai bine clasate care au ramas in turneu, Halep si Pliskova. O victorie a sportivei din Cehia ar propulsa-o pe locul I in clasamentul WTA. Un succes al romancei ar insemna apropierea ei de primul trofeu de Grand Slam din cariera, cat si de o alta premiera, pozitia cea mai ravnita din ierarhie. Halep le poate obtine pe amandoua daca va castiga turneul.In situatia in care Halep ajunge in finala si pierde in ultimul act, germana Angelique Kerber va ramane pe locul 1 WTA.