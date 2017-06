Simona Halep dupa victoria impotriva Elinei Svitolina: "Nu prea stiu cum am revenit"

Simona Halep, numarul patru mondial, s-a calificat spectaculos in semifinale de la Roland Garros , miercuri, dupa o revenire senzationala in meciul cu Elina Svitolina. Halep, a treia favorita, a revenit de la 1-5 in setul secund, a salvat o minge de meci in tie break si a dominat clar setul decisiv, reusind sa ajunga in a doua ei semifinala la Openul Frantei, dupa cea din 2014, an in care a pierdut finala cu Maria Sharapova."A fost greu. Ea a jucat foarte bine. Nu prea stiu cum am revenit. Am fost putin norocoasa la ultima minge din setul al doilea, cu acel fileu in favoarea mea", a spus Halep. "Am fost puternica mental, nu am abandonat niciodata si de aceea am castigat", a adaugat romanca, ce fusese condusa cu 5-1 in actul secund.In semifinale la Roland Garros, Halep o va infrunta pe numarul trei mondial, Karolina Pliskova (Cehia), pe care o conduce cu 4-1 in meciurile directe.