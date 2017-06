Simona rateaza un retur, mingea a cazut pe tusa (15-15). Halep are doar trei lovituri castigatoare pana in acest moment...A inceput si Elina sa mai greseasca...O dreapta inside-out vine la timp: 15-40. Din pacate, serviciul Elinei isi face treaba (30-40). Un lob al Elinei cade in teren, iar Simona pierde apoi schimbul: egalitate...Mare pacat...Inca o sansa de break: Svitolina a pus prea multa forta in lovitura...Halep modifica inca o data tabela in dreptul ei: 2-5...Arata mai multa rautate Halep, sa speram ca nu va slabi ritmul...Pe serviciul doi, Elina returneaza incredibil (0-15). Din pacate, Halep loveste numai din deplasare, numai din defensiva: 0-30. Simona serveste ceva mai bine (30-30), insa apoi Svitolina castiga inca o data din apropierea fileului - minge de set pentru jucatoarea din Ucraina...Pusa sub presiune, defensiva Elinei cedeaza...Este nevoie de asumarea unor riscuri...Egalitate. Svitolina incearca sa trimita violent de pe centrul terenului, insa greseste. Prea departe de minge, Halep rateaza un rever in lung de linie - nu pare sa aiba ritm jocul Simonei...Svitolina este incredibila: nu iarta nimic, loveste la limita tot ce este mai "scurt"...Inca o egalitate. Cu mare dificultate, Simona castiga primul game, modifica acel 0 din dreptul ei...Ar putea fi un game de moralSimona are nevoie sa faca un pas in fata, sa nu mai stea atat de mult in spatele baseline-ului, sa preia initiativa...Elina loveste puternic si precis si pentru ca nu este pusa in dificultate, nu este incomodata suficient...Halep trebuie sa isi asume niste riscuri...Ramane de vazut cat va putea mentine Svitolina acest ritm foarte ridicat...La 0-30, Elina face pasul la fileu si inchide punctul cu inca un voleu perfect (15-30). Retur de senzatie al Simonei: 15-40...Poate acum...Din pacate, Halep rateaza total un slice de rever: 30-40. Elina este prea puternica de pe centrul terenului: trimite in forta, iar forehandul Simonei nu trimite mingea peste fileu: egalitate...Halep a aruncat racheta, un prim semn de frustrare...Vine inca o minge de break....Serviciul la exterior salveaza sansa de break: game-ul se prelungeste...Dubla greseala a Elinei: a patra sansa de break...Prinsa pe contre-pied, Simona trimite in afara terenului - din nou egalitate. Minge de 5-0, dupa un retur ratat al Simonei...Retur magic al Simonei: egalitate...Svitolina face un un-doi, inca o minge de 5-0....Dupa 24 de minute, este 5-0 pentru Elina...Duble greseala a Simonei (0-15). O scurta a Elinei se opreste in banda fileului (15-15). Halep trimite prea puternic, aut: 15-30. Are probleme jucatoarea noastra la primul serviciu. 15-40, doua sanse de break: Elina loveste puternic, de multe ori plat si pune multa presiune pe Halep. Serviciul la exterior o ajuta acum pe Simona: 30-40. Egalitate dupa un rever putin in afara al Elinei (40-40). Svitolina este pe tot terenul, se misca foarte bine, o pune in mare dificultate pe Simona: minge de break (a treia din acest game). Pe serviciul doi, Svitolina face legea cu o dreapta inversa: este 4-0 in acest prim set...Pana acum, Simona are o pozitie mult prea defensiva, in timp ce Elina este mereu cu un pas in fata...15-0. Jucatoarea din Ucraina loveste cu multa adancime, iar acest lucru face diferenta pana acum. Elina vine din nou la fileu si inchide punctul cu un voleu de forehand (30-15). Returul Simonei este agresiv, iar Elina nu mai poate returna: 30-30. Rever in cross care nu gaseste terenul: minge de 3-0 pentru Svitolina. Cel mai frumos punct de pana acum ii revine Simonei: tranzitie minunata din defensiva in ofensiva: 40-40 (au fost 14 lovituri). Contre-pied de efect: minge de beak pentru Simona...Din pacate, Elina "apasa" foarte bine cu dreapta: egalitate. Simona nu are forta intr-un forehand, inca o sansa de 3-0 pentru Svitolina...Un duel de rever de pe centrul terenului ii revine jucatoarei din Ucraina, se face 3-0Elina continua sa fie "vioara intai": 0-15. Se face 0-30, eroare cu dreapta facuta de Simona. Castiga si Halep primul punct: 15-30 - forehandul inside-out a fost la inaltime. Din retragere, Halep rateaza un smash: doua mingi de break pentru Elina (15-40). Simona se apara excelent, iar apoi castiga un punct care parea pierdut: 30-40. Plimbata dintr-o parte in alta, Elina trimite in fileu cu un slice de rever: 40-40. Halep trimite prea scurt, iar Svitolina face pasul si loveste decisiv cu backhandul: inca o sansa de break...Din defensiva, Simona rateaza o dreapta, se face 2-0 pentru SvitolinaPrimul punct al disputei este castigat de Elina (15-0). Svitolina face pasul la fileu de la chiar al doilea punct si se impune cu un smash (30-0). Jucatoare din Ucraina este foarte agresiva, domina acest game pana in acest moment (40-0). Joc la zero pentru Elina: Simona nu a avut timp sa intre in meci pana acum...Marijana Veljovic din Serbia este arbitrul din scaun al partideiSimona Halep a castigat tragerea la sorti si a ales sa primeascaCele doua jucatoare au iesit la incalzireMats Wilander crede ca este o sansa foarte importanta pentru Simona sa castige un Grand Slam - "cred ca este totusi peste Svitolina".Locul in ierarhia WTA: 4-6Titluri WTA: 15-8Titluri WTA la dublu: 0-2Bani castigati din tenis: $17,219,302 vs $5,553,590Varsta: 25-22Locul nasterii: Constanta vs OdessaInaltime: 1,68 metri - 1,74 metriAmbele sunt jucatoare de mana dreaptaVictorii/ infrangeri in cariera: 377/175 vs 263/1462017, Roma: 4-6, 7-5, 6-1 pentru Svitolina2013, Sofia: 6-1, 6-1 pentru Halep.Timp petrecut pe teren pana in sferturi: 4h 47 min vs 6h 40 min.Simona nu a pierdut niciun set pana acum in competitie: 49 game-uri castigate - 19 pierdute.Svitolina a pierdut doua seturi pana acum in competitie: 57 game-uri castigate si a pierdut 41.Turul I: Simona Halep -(Slovacia - 89 WTA) 6-2, 6-3, dupa o ora si 9 minuteTurul II: Simona Halep -(Germania - 102 WTA) 6-4, 6-3, dupa o ora si 24 de minuteTurul III: Simona Halep - Daria Kasatkina (Rusia - 28 WTA) 6-0, 7-5, dupa o ora si 18 minute.Optimi: Simona Halep -(Spania - 23 WTA), 6-1, 6-1 dupa o ora.6-4, 6-3 cu Yaroslava Shvedova3-6, 6-3, 6-2 cu Tsvetana Pironkova6-4, 7-5 cu Magda Linette4-6, 6-3, 7-5 cu Petra Martic.