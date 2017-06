Roland Garros: Simona Halep joaca miercuri in sferturi cu Elina Svitolina, nu mai devreme de ora 15.00

Inaintea meciului lui Halep cu Svitolina, de la ora 12:00, este programata intalnirea din sferturi la masculin dintre austriacul Dominic Thiem si sarbul Novak Djokovici.Halep si Svitolina s-au intalnit ultima data, in 21 mai, in finala de la Roma, cand jucatoarea din Ucraina a profitat de o accidentare la glezna a romancei si a castigat cu 4-6, 7-5, 6-1.Anterior, Simona Halep si Elina Svitolina s-au mai intalnit o data, in primul tur la Sofia, in 2013, cand invingatoare a fost romanca, scor 6-1, 6-1.