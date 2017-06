Roland Garros: Karolina Pliskova si Caroline Garcia, in sferturi, unde vor fi adversare

Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, cap de serie numarul 2 si locul 3 WTA, si sportiva franceza Caroline Garcia, favorita 28 si pozitia 27 in ierarhia mondiala, s-au calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, acolo unde vor fi adversare, noteaza News.ro.Pliskova a invins-o, in optimile de finala, cu scorul de 2-6, 6-3, 6-4, dupa o ora si 51 de minute, pe Veronica Cepede Royg (Paraguay), locul 97 WTA.Garcia a trecut, cu scorul de 6-2, 6-4, dupa o ora si 29 de minute, de compatrioata sa Alize Cornet, pozitia 43 in clasamentul mondial.Castigatoarea meciului dintre Karolina Pliskova si Caroline Garcia va juca in semifinale cu invingatoarea partidei dintre Simona Halep, cap de serie numarul 3 si locul 4 WTA, si Elina Svitolina (Ucraina), a cincea favorita a competitiei si pozitia a sasea in ierarhia mondiala. Aceste doua sferturi de finala se vor disputa miercuri.