Simona Halep, despre incidentul de la Miami cu Darren Cahill: "Am fost socata ca mi-am pierdut antrenorul. Mi-a fost rusine de ceea ce am facut"

"Totul s-a schimbat, vorbind in general de viata mea, sunt mai pozitiva si asta ma ajuta. Nu mai am o stare rea de sprit, asa ca e bine. A fost dificil sa ma schimb si pot sa spun ca mai am multe de imbunatatit in acest sens, acum sunt ok din punct de vedere al modului in care sunt pe teren si in afara lui.Stiam ca o sa se schimbe jocul meu daca voi fi mai calma pe teren. Cred ca a insemnat mult ca Darren a luat acea decizie, a fost ca un soc ca am pierdut antrenorul. A fost nevoie doar sa imi imbunatatesc acel aspect, pentru ca el nu s-a plans de jocul meu, de munca mea, ci doar de atitudinea mea. Stiam ca este singul aspect pe care trebuia sa-l schimb, ca sa-l aduc inapoi.Am muncit din greu si mi-am schimbat destul de repede atitudinea, dar, repet, mai am multe de muncit la asta. A fost suparat dupa Miami. Nu a fost cu mine, a fost acasa, eu am fost acasa. Mi-a spus ca o sa vorbim dupa Paris. Apoi i-a placut cum am fost in FedCup, in ambele meciuri, apoi la Stuttgart. Cand am terminat meciurile la Stuttgart, a spus ca a vazut suficient si ca e gata sa revina...De fapt eu l-am intrebat daca vrea sa revina, inaintea turneului de la Madrid. Si a spus ca da, pentru ca am imbunatatit multe si a vazut ca intr-adevar am vrut sa schimb lucrurile. Dorinta aratata in acele momente l-a facut sa revina. Acum sunt fericita ca pot fi pozitiva pe teren si ca nu voi mai fi negativista, cum am fost la Miami, pentru ca nu mi-a placut atunci cand am vazut inregistrarea. Mi-a fost rusine de ceea ce am facut si sper ca nu se va mai repeta", a declarat romanca presei internationale, raspunzand la o serie de intrebari pe aceasta tema.. Halep a evitat cu eleganta partea a doua a intrebarii: "Imi place cel mai mult ca este o persoana extraordinara, draguta, iar in al doilea rand simt ca sunt o jucatoare diferita de cand am inceput cu el, chiar daca nu am avut cele mai mari rezultate din cariera. Am jucat diferit, deschid mai bine terenul, simt ca am invatat ceva nou de la el, ca tactica si ca joc in acelasi timp. Lovitura de dreapta este imbunatatita, la fel serviciul. Sfaturile lui mi se potrivesc si pot intelege tot ce spune despre joc. El are incredere ca pot face anumite lucruri pe care mi le spune, iar eu am incredere in tot ce spune, pot sa pun in practica orice imi spune."Simona Halep spune ca romanii au ceva in sange care ii fac temperamentali, iar ea are chiar ceva in plus."Toti romanii au ceva in sange, iar eu pot spune ca am ceva in plus, pentru ca traiesc fiecare moment la un nivel inalt de intensitate, pe teren si in afara lui. Trebuie doar sa ma mai temperez. Cred ca e si ceva despre mentalitate, crestem cu aceasta mentalitate si probabil de asta suntem asa aprinsi pe teren. Cred ca sangele e de vina, nimeni nu mi-a spus: fii asa! Sunt asa pentru ca probabil am fost nascuta asa, cu focul in mine. Incerc sa iau lucruri de la altii, cum ar fi Darren, care e australian si mult mai relaxat decat noi. Incerc sa ma adaptez si sa ajustez lucrurile care ma trag in jos cand sunt negativista pe teren", a afirmat ea.Dupa ce presa internationala a incheiat intrebarile, Halep s-a adresat razand unui jurnalist roman: "Sper sa nu ma intrebi acelasi lucru!".Nu a scapat insa."Nu eram la fel constienta cum am fost dupa. Stiam ca am un mare minus la atitudine, dar cand esti acolo intrat cu toata dorinta de a castiga nu iti dai seama cat de rau e un lucru. Dupa ce am vazut acel video si dupa ce am avut mai multe discutii cu persoanele care sunt importante pentru cariera mea, mi-am dat seama ca trebuie sa schimb ceva.""Ma simt foarte, foarte bine acum. Cred ca am jucat cel mai bun meci aici, la Roland Garros, impotriva Carlei. Mereu au fost meciuri grele impotriva ei si nu castigasem niciodata pe zgura. Cred ca am jucat exact ceea ce trebuia sa joc. Cat priveste glezna mea, inca mai simt ceva dureri la unele mingi, dar asta nu ma deranjeaza. Pot sa alerg si nu ma gandesc la ea in timpul punctelor. Cred ca sunt pregatita sa duc aceasta a doua saptamana. Sunt fericita ca am ajuns in sferturi a doua oara.Viitoarea adversara reprezinta o mare provocare pentru mine si voi da totul. Sunt multumita de cum am jucat azi, am facut un joc complet, am trimis un pic inalt mingile, stiam ca o sa fie bine impotriva ei, am atacat mingea, nu am stat prea departe de teren, am deschis unghiurile si am servit destul de bine, totul a mers bine si sunt multumita. Atitudinea ma ajuta sa vad jocul mai bine, sa fiu in stare sa joc relaxata, cu o abordare mai pozitiva, cred ca sunt mai prezenta pe teren si stiu exact ce sa fac impotriva fiecarei adversare. Simt mingea acum, nu vreau sa vorbesc mai mult de acest sentiment, pentru ca vreau sa il pastrez. Este un bun turneu pentru mine, este extraordinar cum am castigat si jucat astazi, nu e niciodata usor impotriva Carlei", a spusFinalista editiei din 2014 a afirmat ca, daca ar fi sa piarda in sferturi, si-ar dori sa fie invinsa de Svitolina pe baza jocului bun al adversarei, nu din cauza evolutiei ei slabe."Voi avea in fata o jucatoare care a evoluat foarte bine anul acesta, dar am nevoie sa joc din nou cu ea, pentru ca am pierdut acea finala la Roma din cauza accidentarii si nu am fost fericita din acest motiv. Am acum o noua sansa, o noua provocare, va fi una dificila, dar sunt pregatita sa joc si imi doresc sa ma bata daca e mai buna, nu sa pierd eu meciul", a declarat romanca presei straine."Sunt destul de motivata, pentru ca mi-a parut foarte rau de meciul din finala de la Roma.Sunt sigura ca va fi un meci la fel de greu, poate mai dificil, este o jucatoare care joaca un tenis foarte bun in acest an, are atatea titluri castigate, are incredere, insa si eu am incredere ca pot sa joc un tenis destul de bun ca sa castig. Nu schimb nimic tactic, cred ca voi incepe la fel", a spus ea ziaristilor romani.Simona Halep a obtinut de-o maniera categorica prima victorie pe zgura impotriva Carlei Suarez Navarro, favorita numarul trei castigand la pas disputa din optimile de la Roland Garros (6-1, 6-1). Halep a facut unul din cele mai bune meciurile din istoria participarilor la Grand Slam-ul parizian. O ora a stat pe teren Simona, disputa de pe "Philippe Chatrier" fiind o adevarata reprezentatie din partea jucatoarei noastre...Pentru un loc in semifinale, Simona se va duela cu Elina Svitolina (jucatoarea din Ucraina a castigat ultimul meci direct: finala de la Roma).