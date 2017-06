L'Equipe, dupa victoria Simonei: "Tornada" Halep, in sferturi la Roland Garros, romanca este o serioasa pretendenta la titlu"

"Expeditiva, Simona Halep, cap de serie numarul 3, a ajuns in sferturile de finala la Roland Garros, dispunand de Carla Suarez Navarro in doua seturi seci (6-1, 6-1) si o ora de joc. Finalista in 2014, romanca a confirmat ca este o pretendenta foarte serioasa la victorie in acest an", scrie L'Equipe.Cotidianul francez noteaza ca Halep a "sufocat-o" pe Suarez Navarro, specialista pe zgura si care a dispus usor de Elena Vesnina in meciul anterior. "Variind loviturile minunat, intrand in teren cu dorinta si eficienta, Halep a petrecut doar o ora pe Philippe-Chatrier. Regina a loviturilor castigatoare (19 contra 5), imperiala la mingile de break (6 din 7), Halep nu i-a lasat nici cea mai mica sansa lui Suarez Navarro, care aproape a fost fara reactie. Simona Halep va juca in sferturi cu Elina Svitolina, favorita 5, sau surprinzatoarea Petra Martic. In ambele cazuri, ea va fi favorita".Cotidianul Gazzetta dello Sport a scris in editia online, sub titlul "", ca romanca s-a impus cu un rapid 6-1, 6-1, intarindu-si candidatura la triumful final.pentru a ajunge in sferturi" la Roland Garros, a scris europsport.com, in timp ce site-ul sportfair.it a vorbit despre o "Simona Halep ciclonica".