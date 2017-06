Ion Tiriac: "Nu sunt de acord cu egalitatea premiilor pentru baieti si fete in tenis"

"Nu trebuie sa confundam afacerea cu drepturile omului. Tenisul este o afacere. In ziua in care tenisul feminin va aduce mai mult ca tenisul masculin, atunci jucatoarele vor merita mai mult ca jucatorii. Dar atat timp cat nu este cazul, ii inteleg pe jucatori care spun ca nu e corect ca tenisul feminin sa fie finantat cu bani din tenisul masculin. Unii vin si imi spun: Prea putini o spun public, desi cei mai multi gandesc acest lucru. Egalitatea premiilor barbati - femei, pentru mine, nu este un procedeu echitabil. La Grand Slam-uri pot intelege ca vor egalitate, pentru ca asta aduce multi bani. Dar la turnee mixte precum Madrid, Miami sau Indian Wells, nu sunt de acord. In ziua in care vor aduce din punct de vedere economic la fel de mult ca barbatii, atunci le voi da si mai multi bani decat barbatilor pentru gratiozitatea si feminitatea lor", a declarat omul de afaceri.Ion Tiriac a mai spus ca are doua loje cumparate la Roland Garros inca din anii '70. "I-am spus lui Philippe Chatrier (presedinte al federatiei franceze in perioada 1973-1993) sa construiasca intre 500 si 1000 de loje, pentru ca la un astfel de turneu 20 la suta din oameni iti aduc 80 la suta din venituri, iar 80 la suta din oameni nu iti aduc decat 20 la suta. M-a crezut nebun, dar 300 la suta aveam dreptate. Roland Garros este o marca ce poate fi comparata cu Ferrari sau Mercedes. Nu stiu daca in Franta exista o marca mai exclusiva ca Roland Garros. Or, oamenii cumpara mereu lucruri pe care nu le gasesc la supermarket, exclusive si editie limitata. Intr-un singur an nu mi-am platit lojele, cand m-am certat cu presedintele Chatrier privind pretul lor, la inceputul anilor '80. Mi s-a parut un pret prea mare. Mereu am cate un loc liber in loja. Eu ocup doua scaune, ca din nefericire sunt gras si am si picioare destul de lungi", a spus Tiriac, care a mentionat ca nu stie cat costa o loja acum, pentru ca nu se ocupa el de plata acestora.Tiriac a mai spus ca unul dintre cele mai bune meciuri vazute la Roland Garros a fost semifinala Djokovic-Federer, din 2011, castigata de elvetian. El a precizat ca French Openul este singurul turneu la care sta 12-13 zile. "Am un avion care ma asteapta mereu la Le Bourget si plec si revin cand vreau".Omul de afaceri crede ca este ridicol faptul ca la Roland Garros nu se foloseste sistemul hawk-eye. "Lui Halep, in finala cu Sarapova din 2014, nu i s-a acordat o minge in setul trei. Daca hawk-eye contrazicea decizia arbitrului, ea castiga Roland Garros si asta i-ar fi schimbat viata".Tiriac a vorbit si despre Ilie Nastase, acuzat de insulte si remarci rasiste: "Nastase nu este un sfant, OK. Dar sa-l acuzi ca este rasist sau vulgar....Inainte de a judeca pe cineva, trebuie sa astepti sa fie judecat. In toate democratiile din lume, esti nevinovat pana cand nu esti condamnat la tribunal. El este cea mai gentila, generoasa si sociabila persoana pe care o cunosc. Nu are doi plamani, are doua inimi, acesta este domnul Nastase."Omul de afaceri spune ca la inceputul anilor '90 i-ar fi fost usor sa ajunga presedintele Romaniei, dar nu a avut curajul sa candideze. "Nu m-am simtit capabil sa am soarta a 22 de milioane de romani in mainile mele. Mereu mi s-a propus sa imi asum responsabilitati poltice, chiar si acum sase luni, dar nu am facut acest lucru", a spus el.Ion Tiriac a subliniat ca munceste 26 de ore pe zi, nu 24 si ca singurele vacante pe care si le ia sunt pentru a merge la vanatoare. "Ma duc in Africa, la Polul Nord,...peste tot in lume. Vanez tot ce este permis: in 50 de ani am ucis doi elefanti, bizoni, lei, ursi", a precizat omul de afaceri.