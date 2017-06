LIVE Text Simona Halep vs Carla Suarez Navarro 3-0

Pana in acest moment, Simona a aratat incredere si faptul ca simte foarte bine mingea. De asemenea, picioarele si-au facut treaba...Pe un rever plat al Carlei, Halep trimite in fileu cu un rever in lung de linie (15-15). Simona mascheaza perfect o scurta: 30-15...Din pacate, dupa un schimb dominat cu autoritate, Halep trimite in afara terenului cu reverul in cross lung (30-30). Dreapta inversa ii deschide terenul jucatoarei noastre: 40-30, minge de 3-0 pentru Halep...Forehandul deseneaza perfect: este 3-0 pentru SimonaCarla face un pas in teren, loveste mingea devreme, insa forehandul mai greseste inca o data: 0-15. Un schimb prelungi ii revine ibericei: Navarro a gasit foarte bine colturile terenului (30-15). Egalitate, dupa prima dubla a Carlei (30-30). Din apropierea fileului, Simona trimite perfect cu o dreapta inside-in: minge de break. Duelul unghiurilor ii revine Simonei: apare si primul break al disputei - Halep se distanteaza la 2-0Meciul a inceput cu Simona la serviciu. Carla apasa pe acceleratie cu drepta, isi deschide terenul, iar defensiva Simonie nu mai are raspuns (15-30). Vine si o dubla greseala: doua sanse de break pentru Navarro. Prima este salvata cu un rever in cross: 30-40. Navarro incearca sa dicteze ritmul cu mingi lungi, inca Halep castiga schimbul - egalitate. Simona schimba inspirat directia, iar Carla nu mai gaseste terenul: minge de 1-0 pentru Halep. Simona a castigat patru puncte la rand si a salvat un game care parea pierdut...In acest moment, pe tabloul feminin de simplu au ramas numai jucatoare care nu au castigat vreun Grand Slam in cariera...Vom vedea cine va fi fericita care va ridica trofeul competitiei pariziene...Simona Halep si Carla Suarez Navarro s-au mai intalnit depana acum, scorul fiind. Ultima confruntare a avut loc in 2016, in optimile turneului de la US Open, cand Halep s-a impus cu 6-2, 7-5.la Barcelona in 2010 (scor 6-4, 3-6 6-3), la Barcelona in 2012 (scor 6-4, 6-1), la Roland Garros in 2013 (scor 3-6, 6-2, 6-2), la Roma in 2015 (scor 2-6, 6-3, 7-5).Turul I: Simona Halep - Jana Cepelova (Slovacia - 89 WTA) 6-2, 6-3, dupa o ora si 9 minuteTurul II: Simona Halep - Tatjana Maria (Germania - 102 WTA) 6-4, 6-3, dupa o ora si 24 de minuteTurul III: Simona Halep - Daria Kasatkina (Rusia - 28 WTA) 6-0, 7-5, dupa o ora si 18 minute.Turul I: Carla Suarez Navarro - Maria Sakkari (Grecia - 99 WTA) 6-4, 6-2, dupa o ora si 2 de minuteTurul II: Carla Suarez Navarro - Sorana Cirstea (Romania - 64 WTA) 7-5, 6-4, dupa o ora si 31 de minuteTurul III: Carla Suarez Navarro - Elena Vesnina (Rusia - 15 WTA) 6-4, 6-4, dupa o ora si 45 de minute.