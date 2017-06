Roland Garros: Partida dintre Simona Halep si Carla Suarez Navarro se va juca luni, de la ora 12.00

Simona Halep

Carla Suarez Navarro

Simona Halep si Carla Suarez Navarro s-au mai intalnit de 11 ori pana acum, scorul fiind 6-5 in favoarea jucatoarei noastre. Ultima confruntare a avut loc in 2016, in optimile turneului de la US Open, cand Halep s-a impus cu 6-2, 7-5.Toate meciurile disputate pe zgura intre cele doua jucatoare au fost castigate de spaniola: la Barcelona in 2010 (scor 6-4, 3-6 6-3), la Barcelona in 2012 (scor 6-4, 6-1), la Roland Garros in 2013 (scor 3-6, 6-2, 6-2), la Roma in 2015 (scor 2-6, 6-3, 7-5).2016, US Open (optimi): 6-2, 7-52015, Indian Wells (sferturi) : 5-7, 6-1, 6-12013, New Haven (optimi): 3-6, 6-4, 6-12013, 'S-Hertogenbosch (semifinale): 6-3, 6-22012, Tokyo (turul I): 6-2, 6-32012, Miami (turul I): 6-7(7), 6-3, 6-3.2015, Roma (semifinale): 2-6, 6-3, 7-52014, Roma (optimi): abandon Halep2013, Roland Garros (turul I): 3-6, 6-2, 6-22012, Barcelona (sferturi): 6-4, 6-12010, Barcelona (turul I): 6-4, 3-6, 6-3.Titluri WTA: 1-0 (Madrid)Bani castigati: $1,758,514 - $228,889Victorii/infrangeri: 21-6 vs 14-10Titluri WTA: 15-2Bani castigati din tenis: $17,219,302 - $8,469,939Victorii/ infrangeri: 380-175 vs 450-283Resedinta: Constanta, Romania - Barcelona, SpaniaLocul nasterii: Constanta - Las Palmas de Gran Canaria, SpaniaInaltime: 1,68 metri - 1,62 metri.Turul I: Simona Halep - Jana Cepelova (Slovacia - 89 WTA) 6-2, 6-3, dupa o ora si 9 minuteTurul II: Simona Halep - Tatjana Maria (102 WTA) 6-4, 6-3, dupa o ora si 24 de minuteTurul III: Simona Halep - Daria Kasatkina (28 WTA) 6-0, 7-5, dupa o ora si 18 minute.Turul I: Carla Suarez Navarro - Maria Sakkari (99 WTA) 6-4, 6-2, dupa o ora si 2 de minuteTurul II: Carla Suarez Navarro - Sorana Cirstea (64 WTA) 7-5, 6-4, dupa o ora si 31 de minuteTurul III: Carla Suarez Navarro - Elena Venina (15 WTA) 6-4, 6-4, dupa o ora si 45 de minute.