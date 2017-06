Roland Garros: Raluca Olaru si Olga Savciuk au ajuns in sferturile de finala la dublu

Olaru si Savciuk au invins cuplul Gabriela Dabrowski/Yifan Xu (Canada/China), cap de serie numarul 9, scor 6-3, 3-6, 6-2.Meciul a durat o ora si 56 de minute.In sferturi, Olaru si Savciuk vor intalni perechea Yung-Jan Chan/Martina Hingis (China/Elvetia), cap de serie numarul 3.Pentru calificarea in sferturile de finala la Roland Garros, Olaru si Savciuk vor primi cate 430 de puncte in clasamentul de dublu si un cec in valoare de 72.000 de euro.