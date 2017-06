VIDEO ​Roland Garros: Garbine Muguruza, detinatoarea trofeului, eliminata de Kristina Mladenovic in optimi

In sferturi, Mladenovic o va infrunta pe Timea Bacsinszky (Elvetia), cap de serie numarul 30, care a invins-o pe americanca Venus Williams, favorita 10, scor 5-7, 6-2, 6-1.A fost a doua victorie pentru Kristina Mladenovic din tot atatea intalniri cu Garbine Muguruza. Prima confruntare a avut loc in 2015, in optimile turneului de la Marrakech. Frantuzoaica s-a impus atunci cu 7-6(4), 7-6(6).In 2016, Garbine Muguruza a invins-o pe Serena Williams, scor 7-5, 6-4, in ultimul act de la Roland Garros, trecandu-si in palmares primul titlu de Grand Slam din cariera. Vezi aici mai multe detalii. In acest an, Mladenovic a castigat turneul de la Sankt Petersburg (6-2, 6-7(3), 6-4 cu Yulia Putintseva) si a disputat alte trei finale: la Acapulco (6-1, 7-5 cu Lesia Tsurenko), la Stuttgart (6-1, 2-6, 7-6(5) cu Laura Siegemund) si la Madrid (7-5, 6-7(5), 6-2 cu Simona Halep. A mai ajuns pana in semifinale la Indian Wells (6-3, 6-4 cu Elena Vesnina).Asi: 0-4Duble greseli: 4-16Puncte castigate cu primul serviciu: 28/51 (55%) - 31/44 (70%)Puncte castigate cu al doilea serviciu: 12/28 (43%) - 19/44 (43%)Puncte castigate la fileu: 12/20 (60%) - 4/6 (67%)Puncte de break castigate: 3/11 (27%) - 6/12 (50%)Lovituri castigatoare: 24-23Erori nefortate: 33-29Total puncte castigate: 78-89Distanta alergata: 1221.8 metri - 1165.0 metriDurata meci: o ora si 59 de minute.30-Timea Bacsinszky - 10-Venus Williams 5-7 6-2 6-113-Kristina Mladenovic - 4-Garbine Muguruza Blanco 6-1 3-6 6-3Jelena Ostapenko - 23-Samantha Stosur 2-6 6-2 6-411-Caroline Wozniacki - 8-Svetlana Kuznetsova 6-1 4-6 6-2.Veronica Cepede Royg - Mariana Duque 3-6 7-6(2) 6-35-Elina Svitolina - Magda Linette 6-4 7-52-Karolina Pliskova - Carina Witthoeft 7-5 6-1Petra Martic - 17-Anastasija Sevastova 6-1 6-1.1897 F. Masson (FRA)1898 F. Masson (FRA)1899 F. Masson (FRA)1900 Y. Prevost (FRA)1901 P. Girod (FRA)1902 F. Masson (FRA)1903 F. Masson (FRA)1904 Kate Gillou (FRA)1905 Kate Gillou (FRA)1906 Kate Gillou-Fenwick (FRA)1907 Comtesse de Kermel (FRA)1908 Kate Gillou-Fenwick (FRA)1909 Jeanne Matthey (FRA)1910 Jeanne Matthey (FRA)1911 Jeanne Matthey (FRA)1912 Jeanne Matthey (FRA)1913 Marguerite Broquedis (FRA)1914 Marguerite Broquedis (FRA)1920 Suzanne Lenglen (FRA)1921 Suzanne Lenglen (FRA)1922 Suzanne Lenglen (FRA)1923 Suzanne Lenglen (FRA)1924 Diddie Vlasto (FRA)1925 Suzanne Lenglen (FRA)1926 Suzanne Lenglen (FRA)1927 Kornelia Bouman (NED)1928 Helen Wills (USA)1929 Helen Wills (USA)1930 Helen Wills-Moody (USA)1931 Cilly Aussem (GER)1932 Helen Wills-Moody (USA)1933 Margaret Scriven (GBR)1934 Margaret Scriven (GBR)1935 Hilde Sperling (GER)1936 Hilde Sperling (GER)1937 Hilde Sperling (GER)1938 Simone Mathieu (FRA)1939 Simone Mathieu (FRA)1946 Margaret Osborne (USA)1947 Patricia Todd (USA)1948 Nelly Landry (FRA)1949 M. Osborne-Dupont (USA)1950 Doris Hart (USA)1951 Shirley Fry (USA)1952 Doris Hart (USA)1953 Maureen Connolly (USA)1954 Maureen Connolly (USA)1955 Angela Mortimer (GBR)1956 Althea Gibson (USA)1957 Shirley Bloomer (GBR)1958 Zsuzsi Kormoczy (HUN)1959 Christine Truman (GBR)1960 Darlene Hard (USA)1961 Ann Haydon (GBR)1962 Margaret Smith (AUS)1963 Lesley Turner (AUS)1964 Margaret Smith (AUS)1965 Lesley Turner (AUS)1966 Ann Haydon-Jones (GBR)1967 Francoise Durr (FRA)1968 Nancy Richey (USA)1969 Margaret Smith-Court (AUS)1970 Margaret Smith-Court (AUS)1971 Evonne Goolagong (AUS)1972 Billie-Jean King (USA)1973 Margaret Smith-Court (AUS)1974 Chris Evert (USA)1975 Chris Evert (USA)1976 Sue Barker (GBR)1977 Mima Jausovec (YUG)1978 Virginia Ruzici (ROM)1979 Chris Evert-Lloyd (USA)1980 Chris Evert-Lloyd (USA)1981 Hana Mandlikova (CZE)1982 Martina Navratilova (USA)1983 Chris Evert-Lloyd (USA)1984 Martina Navratilova (USA)1985 Chris Evert-Lloyd (USA)1986 Chris Evert-Lloyd (USA)1987 Steffi Graf (GER)1988 Steffi Graf (GER)1989 Arantxa Sanchez (ESP)1990 Monica Seles (YUG)1991 Monica Seles (YUG)1992 Monica Seles (YUG)1993 Steffi Graf (GER)1994 Arantxa Sanchez (ESP)1995 Steffi Graf (GER)1996 Steffi Graf (GER)1997 Iva Majoli (CRO)1998 Arantxa Sanchez (ESP)1999 Steffi Graf (GER)2000 Mary Pierce (FRA)2001 Jennifer Capriati (USA)2002 Serena Williams (USA)2003 Justine Henin-Hardenne (BEL)2004 Anastasia Myskina (RUS)2005 Justine Henin-Hardenne (BEL)2006 Justine Henin-Hardenne (BEL)2007 Justine Henin (BEL)2008 Ana Ivanovic (SER)2009 Svetlana Kuznetsova (RUS)2010 F. Schiavone (ITA)2011 Na Li (CHN)2012 Maria Sharapova (RUS)2013 Serena Williams (USA)2014 Maria Sharapova (RUS)2015 Serena Williams (USA)2016 Garbine Muguruza (ESP).